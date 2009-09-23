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Постер к сериалу Город хищниц
Постер к сериалу Город хищниц
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Постер к сериалу Город хищниц
Постер к сериалу Город хищниц
Постер к сериалу Город хищниц
Постер к сериалу Город хищниц
Постер к сериалу Город хищниц
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7
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7 постеров
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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы Город хищниц
Город хищниц (2009 - 2015) Cougar Town 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TBS
Продолжительность 51 час 0 минут
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О чем сериал

Сериал «Город хищниц» — это история о женщине средних лет по имени Джулс (Кортни Кокс), которая очень рано вышла замуж и родила. Когда сын уже стал взрослым и она наконец-то решилась на развод с мужем-недотепой, у нее началась новая жизнь и вторая молодость. Рядом с ней всегда есть две лучшие подруги, Элли и Лори, а также бывший муж, который приходит к ней в дом как в свой собственный, и сын-подросток Трэвис, который испытывает романтические чувства к Лори. Все вместе они частенько попадают в комичные ситуации и проводят вечера с вином.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Кевин Бигель
Кевин Бигель
Билл Лоуренс
Билл Лоуренс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кортни Кокс
Кортни Кокс Jules Cobb
Джош Хопкинс
Джош Хопкинс Grayson Ellis
Брайан Ван Холт
Брайан Ван Холт Bobby Cobb
Иэн Гомес
Иэн Гомес Andy Torres
Дэн Берд
Дэн Берд Travis Cobb
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Город хищниц - Сезон 1 Сезон 1
2009, 24 эпизода
 
Город хищниц - Сезон 2 Сезон 2
2010, 22 эпизода
 
Город хищниц - Сезон 3 Сезон 3
2012, 15 эпизодов
 
Город хищниц - Сезон 4 Сезон 4
2013, 15 эпизодов
 
Город хищниц - Сезон 5 Сезон 5
2014, 13 эпизодов
 
Город хищниц - Сезон 6 Сезон 6
2015, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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