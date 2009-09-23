Сериал «Город хищниц» — это история о женщине средних лет по имени Джулс (Кортни Кокс), которая очень рано вышла замуж и родила. Когда сын уже стал взрослым и она наконец-то решилась на развод с мужем-недотепой, у нее началась новая жизнь и вторая молодость. Рядом с ней всегда есть две лучшие подруги, Элли и Лори, а также бывший муж, который приходит к ней в дом как в свой собственный, и сын-подросток Трэвис, который испытывает романтические чувства к Лори. Все вместе они частенько попадают в комичные ситуации и проводят вечера с вином.