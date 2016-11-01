Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Нанни Моретти
Нанни Моретти
Nanni Moretti
О персоне
Фильмография
Новости
Нанни Моретти
Nanni Moretti
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 августа 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Нанни Моретти
Родился 19 августа 1953 года. Брунико, Италия.
Развернуть
Фильмография Нанни Моретти
Три семьи
комедия, драма
2021, Италия / Франция
6.0
Моя мама
драма
2015, Италия / Франция / Германия
7.0
У нас есть Папа
драма
2011, Франция / Италия
3.0
Тихий хаос
драма
2008, Италия
6.0
У каждого свое кино
драма, комедия
2007, Франция
6.0
Кайман
мелодрама, драма, комедия
2006, Италия
6.0
Комната сына
детектив, драма
2001, Франция / Италия
7.0
Апрель
драма, комедия
1998, Италия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Показ фильма «Моя мама» и встреча с режиссёром Нанни Моретти
12 ноября в 20:00 на открытой киностудии «Лендок» пройдёт специальный показ картины «Моя мама», которую лично представит Нанни Моретти. Данное событие проводится в рамках
Написать
1 ноября 2016 14:25
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь