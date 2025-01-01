Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джон Войт
Награды
Награды и номинации Джон Войт
Jon Voight
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джон Войт
Оскар 1979
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1986
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1970
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1979
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1970
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2002
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1998
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Золотая малина 2025
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2024
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 2008
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1998
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667