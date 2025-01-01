Меню
Персоны
Крис Вайц
Награды и номинации Крис Вайц
Chris Weitz
Награды
Награды и номинации Крис Вайц
Оскар 2003
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотая малина 2023
Худший сценарий
Номинант
