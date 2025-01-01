Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Реконструкция величайшей пьесы Шекспира в 2-х актах

Трагедия «Ромео и Джульетта» — одна из величайших и всемирно известных пьес Шекспира. Это история не просто о любви, но и о страстных чувствах, юношеском максимализме, вражде и верности, на фоне вечных тем, которые продолжают волновать сердца людей уже многие столетия.

Постановка и режиссерская задумка

В этой реконструкции режиссер Мария Романова предлагает современный взгляд на классику. Спектакль обещает стать гимном жизни, чистоты чувств и силы любви, способной преодолеть барьеры времени и пространства.

Мария Романова так описывает свою работу:

«Что может быть важнее в сегодняшнем мире, чем возможность погрузиться в красоту, любовь и трагедию, отражённые в этой великой истории? Мы хотим вспомнить о том, что Любовь, как яркая вспышка, способна осветить вселенную. Пусть она исчезнет в жизни, но она навсегда останется в поэтических и художественных творениях, изменяя мир к лучшему. Театр — это наш храм, где мы, актеры, играем свои роли, напоминая зрителю о вечных истинах».

Вечная трагедия любви и вражды

«Ромео и Джульетта» — это не только романтическая история, но и глубокое размышление о природе человеческих чувств, конфликтов и надежд на мир. В постановке ярко переданы эмоции героев, полные энергии, страсти и трагичности. Этот спектакль как нельзя лучше раскрывает противопоставление любви и ненависти, жизни и смерти, сохраняя свою актуальность для каждого поколения.

Сонет Шекспира

Чтобы еще глубже передать атмосферу вечности и величия, в спектакле звучат строки знаменитого сонета 55 в переводе Самуила Маршака, напоминая о том, что истинная любовь и великие чувства неподвластны времени:

Замшелый мрамор царственных могил
Исчезнет раньше этих веских слов,
В которых я твой образ сохранил.
К ним не пристанет пыль и грязь веков...

Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни и будет интересен как молодым зрителям, так и тем, кто давно знаком с трагедией Шекспира.

Режиссер
Мария Романова
В ролях
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Даниил Колотов
Константин Симонов
Антон Падерин
Анна Мигицко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 23 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
16 августа в 18:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
30 августа в 11:00 Легенда
от 1100 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
11 августа в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше