Спектакль Театральный роман

Инсценировка Романа Габриа по мотивам произведений Михаила Булгакова: «Театральный роман», «Белая гвардия» и «Дни Турбиных»
«История одного спектакля» — это захватывающее погружение в мир Михаила Булгакова и Московского художественного театра. Через призму сатиры, драмы и историзма постановка раскрывает тайны закулисной жизни, творческих конфликтов и становления великого русского театра.
На основе неоконченного романа «Театральный роман» и воспоминаний артистов режиссёр Роман Габриа воссоздает непростой путь к созданию легендарной постановки МХАТа «Дни Турбиных». История насыщена реальными событиями, включая вмешательство Иосифа Сталина, который лично утверждал пьесу к постановке.
Особенности спектакля
- Яркий синтез сатирического вымысла и документальных фактов.
- Уникальная авторская доработка «Театрального романа».
- Музыка, пластика и визуальные эффекты, погружающие в атмосферу эпохи.
Постановочная команда
- Режиссёр-постановщик: Роман Габриа
- Художник-постановщик: Анвар Гумаров
- Художник по свету: Тарас Михайлевский
- Композитор: Олег Гудачёв
- Видео-художник: Адель Низаева
- Режиссёр по пластике: Илья Колецкий
- Художник по костюмам: Елена Жукова
- Ведёт спектакль: Полина Соболева
Актёрский состав
«Театральный роман»:
- Иван Васильевич (глава Независимого театра): Сергей Мигицко
- Сергей Леонтьевич Максудов (писатель): Илья Дель
- Маргарита Петровна Таврическая (актриса и глава худсовета): Ирина Терешенкова
- Поликсена Васильевна Торопецкая (секретарь): Анна Алексахина
- Гавриил Степанович (директор театра): Иван Санников
- Настасья Ивановна Колдыбаева (тетушка): Ирина Балай
- Людмила Сильвестровна Пряхина (прима): Светлана Письмиченко
- Вешнякова (молодая актриса): Анна Мигицко
- Ксаверий Борисович Ильчин (член правления): Артур Ваха
- Ольга Алексеевна Бомбардова (актриса): Лаура Пицхелаури
«Дни Турбиных»:
- Алексей Турбин (актер Аргунин): Олег Фёдоров
- Елена (актриса Бомбардова): Лаура Пицхелаури
- Шервинский (актер Комаровский): Виталий Куликов
- Мышлаевский (актер Благосветлов): Всеволод Цурило
И многие другие, включая Михаила Боярского в роли Иосифа Сталина.
Почему стоит посмотреть?
Спектакль переносит зрителя в удивительный мир Булгакова, полный страстей, творчества и интриг. Это не просто театральная постановка, а глубокое исследование истории, искусства и судьбы людей, стоящих у истоков великого искусства.