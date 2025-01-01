Спектакль Театральный роман

Инсценировка Романа Габриа по мотивам произведений Михаила Булгакова: «Театральный роман», «Белая гвардия» и «Дни Турбиных»

«История одного спектакля» — это захватывающее погружение в мир Михаила Булгакова и Московского художественного театра. Через призму сатиры, драмы и историзма постановка раскрывает тайны закулисной жизни, творческих конфликтов и становления великого русского театра.

На основе неоконченного романа «Театральный роман» и воспоминаний артистов режиссёр Роман Габриа воссоздает непростой путь к созданию легендарной постановки МХАТа «Дни Турбиных». История насыщена реальными событиями, включая вмешательство Иосифа Сталина, который лично утверждал пьесу к постановке.

Особенности спектакля

Яркий синтез сатирического вымысла и документальных фактов.

Уникальная авторская доработка «Театрального романа».

Музыка, пластика и визуальные эффекты, погружающие в атмосферу эпохи.

Постановочная команда

Режиссёр-постановщик : Роман Габриа

: Роман Габриа Художник-постановщик : Анвар Гумаров

: Анвар Гумаров Художник по свету : Тарас Михайлевский

: Тарас Михайлевский Композитор : Олег Гудачёв

: Олег Гудачёв Видео-художник : Адель Низаева

: Адель Низаева Режиссёр по пластике : Илья Колецкий

: Илья Колецкий Художник по костюмам : Елена Жукова

: Елена Жукова Ведёт спектакль: Полина Соболева

Актёрский состав

«Театральный роман»:

Иван Васильевич (глава Независимого театра): Сергей Мигицко

Сергей Леонтьевич Максудов (писатель): Илья Дель

Маргарита Петровна Таврическая (актриса и глава худсовета): Ирина Терешенкова

Поликсена Васильевна Торопецкая (секретарь): Анна Алексахина

Гавриил Степанович (директор театра): Иван Санников

Настасья Ивановна Колдыбаева (тетушка): Ирина Балай

Людмила Сильвестровна Пряхина (прима): Светлана Письмиченко

Вешнякова (молодая актриса): Анна Мигицко

Ксаверий Борисович Ильчин (член правления): Артур Ваха

Ольга Алексеевна Бомбардова (актриса): Лаура Пицхелаури

«Дни Турбиных»:

Алексей Турбин (актер Аргунин): Олег Фёдоров

Елена (актриса Бомбардова): Лаура Пицхелаури

Шервинский (актер Комаровский): Виталий Куликов

Мышлаевский (актер Благосветлов): Всеволод Цурило

И многие другие, включая Михаила Боярского в роли Иосифа Сталина.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль переносит зрителя в удивительный мир Булгакова, полный страстей, творчества и интриг. Это не просто театральная постановка, а глубокое исследование истории, искусства и судьбы людей, стоящих у истоков великого искусства.