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Театральный роман
Киноафиша Театральный роман

Спектакль Театральный роман

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Инсценировка Романа Габриа по мотивам произведений Михаила Булгакова: «Театральный роман», «Белая гвардия» и «Дни Турбиных»

«История одного спектакля» — это захватывающее погружение в мир Михаила Булгакова и Московского художественного театра. Через призму сатиры, драмы и историзма постановка раскрывает тайны закулисной жизни, творческих конфликтов и становления великого русского театра.

На основе неоконченного романа «Театральный роман» и воспоминаний артистов режиссёр Роман Габриа воссоздает непростой путь к созданию легендарной постановки МХАТа «Дни Турбиных». История насыщена реальными событиями, включая вмешательство Иосифа Сталина, который лично утверждал пьесу к постановке.

Особенности спектакля

  • Яркий синтез сатирического вымысла и документальных фактов.
  • Уникальная авторская доработка «Театрального романа».
  • Музыка, пластика и визуальные эффекты, погружающие в атмосферу эпохи.

Постановочная команда

  • Режиссёр-постановщик: Роман Габриа
  • Художник-постановщик: Анвар Гумаров
  • Художник по свету: Тарас Михайлевский
  • Композитор: Олег Гудачёв
  • Видео-художник: Адель Низаева
  • Режиссёр по пластике: Илья Колецкий
  • Художник по костюмам: Елена Жукова
  • Ведёт спектакль: Полина Соболева

Актёрский состав

«Театральный роман»:

  • Иван Васильевич (глава Независимого театра): Сергей Мигицко
  • Сергей Леонтьевич Максудов (писатель): Илья Дель
  • Маргарита Петровна Таврическая (актриса и глава худсовета): Ирина Терешенкова
  • Поликсена Васильевна Торопецкая (секретарь): Анна Алексахина
  • Гавриил Степанович (директор театра): Иван Санников
  • Настасья Ивановна Колдыбаева (тетушка): Ирина Балай
  • Людмила Сильвестровна Пряхина (прима): Светлана Письмиченко
  • Вешнякова (молодая актриса): Анна Мигицко
  • Ксаверий Борисович Ильчин (член правления): Артур Ваха
  • Ольга Алексеевна Бомбардова (актриса): Лаура Пицхелаури

«Дни Турбиных»:

  • Алексей Турбин (актер Аргунин): Олег Фёдоров
  • Елена (актриса Бомбардова): Лаура Пицхелаури
  • Шервинский (актер Комаровский): Виталий Куликов
  • Мышлаевский (актер Благосветлов): Всеволод Цурило

И многие другие, включая Михаила Боярского в роли Иосифа Сталина.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль переносит зрителя в удивительный мир Булгакова, полный страстей, творчества и интриг. Это не просто театральная постановка, а глубокое исследование истории, искусства и судьбы людей, стоящих у истоков великого искусства.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Илья Дель
Анна Алексахина
Анна Алексахина
Виталий Куликов
Всеволод Цурило

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 11 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 26 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 4 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 24 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 800 ₽

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