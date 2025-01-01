Спектакль «Мой путь». Встреча с Михаилом Боярским

Творческий вечер Михаила Боярского в Театре имени Ленсовета

Народный артист России Михаил Боярский приглашает зрителей на уникальный творческий вечер, который погрузит в его ленинградское детство и артистическую жизнь. В программе вечера — воспоминания о formative years в артистической семье, учебе в театральном институте и первом поступлении в Театр имени Ленсовета в труппу Игоря Владимирова.

Легенды театра и личные воспоминания

Во время вечера Боярский поделится интересными историями о своих коллегах и друзьях, которые оставили яркий след в его жизни. Слушатели смогут узнать больше о таких знаменитостях, как Алиса Фрейндлих, Алексей Петренко и Анатолий Равикович.

Редкие кадры и видео

Не упустите возможность увидеть редкие фотографии и фрагменты спектаклей и фильмов на видеоэкране. Эти визуальные материалы станут настоящим дополнением к живому общению с артистом и помогут глубже понять его путь в искусстве.

Творческий вечер Михаила Боярского — это не только рассказ о карьерном пути, но и эмоциональное погружение в мир театра, который стал для артиста домом на долгие годы. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию по страницам истории театра и жизни великого мастера!