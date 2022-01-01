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Джон Линч
Джон Линч
John Lynch
О персоне
Фильмография
Джон Линч
John Lynch
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Дата рождения
26 декабря 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Джона Линча
Родился 26 декабря 1961 года. Северная Ирландия, Великобритания.
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Фильмография Джона Линча
Ко всем чертям!
комедия, ужасы
2020, Ирландия / Великобритания
5.0
Проклятие: Призраки дома Борли
ужасы
2020, Великобритания
6.0
Обход
триллер
2017, Великобритания / ЮАР
6.0
Паломничество
драма, приключения
2017, Ирландия
6.0
Мёбиус
драма, триллер
2013, Франция
6.0
Черная смерть
2010, Германия / Великобритания
7.0
Ограбление века
комедия
2009, Великобритания
5.0
По этапу
драма, военный
2007, Россия / Великобритания
6.0
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