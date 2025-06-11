Михаил Боярский — артист сценического темперамента

И смелый мушкетер, и самый страшный волк, и голос поколений — Михаил Боярский, бесспорно, один из самых узнаваемых артистов современности. В чем феномен его личности и какой он в жизни — в новом материале Киноафиши.

Он появился на экране с блеском в глазах и шпагой в руке, а остался в сердцах как воплощение романтизма, благородства и харизмы. Его образы живут вне времени, его голос знают с первых нот, а чёрная шляпа давно стала символом целого поколения.

Биография Михаила Боярского

Он коренной житель Северной столицы, где он появился на свет зимой 1949. Родители Михаила — отец Сергей и мать Екатерина — были уважаемыми фигурами в театральной среде Ленинграда, большими артистами. После появления ребенка Екатерина Михайловна оставила сцену и стала работать на одном из телеканалов города.

Боярские — это целая актерская династия. Еще бабушка Михаила по линии отца — Екатерина — была актрисой. За ней последователи дети и внуки. Сегодня на сцене блистают уже правнуки.

Однако родители видели будущее Михаила не в театре, но на сцене — музыкантом. Поэтому мальчика в раннем детстве определили в школу с уклоном на фортепиано. Учится одной лишь музыке ему не нравилось и, глядя на родителей, он мечтал о карьере актера.

Однако в подростковом возрасте он все же увлекся музыкой, но не той классикой, что разучивал в классах. Подростком Михаил Боярский впервые столкнулся с музыкальным феноменом, перевернувшим его представление о звуке и ритме — с песнями легендарных The Beatles. Это знакомство было подобно вспышке молнии в грозовом небе: это зажгло в нём желание изучать аккорды и погрузиться в вихрь рок-н-ролла.

После окончания школы он не пошел по пути, на котором его видели отец и мать, а пошел за ними. Он подал документы в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Родители не препятствовали, но и “просить” за сына не стали — это было их главным условием. Он справился сам. Упорно, уверенно, по-честному. Вступительные экзамены были сданы блестяще! Михаил покорил членов комиссии харизмой, открытостью, песней и танцем.

Михаил Боярский: студенческие годы

В ЛГИТМиК Михаил был заметным, харизматичным студентом, который не без труда, но с полной отдачей и азартом справлялся со всеми ролями и задачами, которые ему ставил мастер Леонид Макарьев.

Частично, но желание его родителей видеть сына музыкантом осуществлялось. На третьем курсе он стал одним из участников музыкального коллектива «Горизонт». Вскоре, благодаря своему чувству ритма, сценической харизме и тонкому слуху, оказался в составе ансамбля «Кочевники», где занял позицию клавишника. Там, бок о бок с товарищем Георгием Широковым — будущей первой скрипкой симфонического оркестра Мариинки — Боярский не просто музицировал, но и активно сочинял — создавая звуковое полотно группы.

Музыка в жизни Михаила Боярского

Природный тембр его голоса — узнаваемый, как автограф — стал одной из тех черт, что нельзя спутать. Впервые широкая публика услышала его вокал в 1975, когда он, перевоплотившись в характерного и обаятельного кота Матвея, спел несколько произведений в киноленте «Новогодние приключения Маши и Вити». После этого Боярский стал регулярно звучать в кино, а Михаил продолжил свое творческое путешествие по миру музыки.

На сегодняшний день его песенный багаж насчитывает свыше трёх с половиной сотен записей. Однако лишь «Зеленоглазое такси», звучащие из проезжающего авто переносит во времени, пространстве и погружает в воспоминания.

Неугомонный дух Боярского продолжал искать новые формы: в середине 90-х он стал инициатором создания группы «Сильвер», вдохновлённой творчеством “битлов”.

К своему 70-летнему рубежу он выпустил двойной сборник «Юбилейный», где прозвучали и знаменитые произведения, и те, что прежде хранились в тени.

Настоящей вехой стала «Антология песен», вышедшая в 2020, собравшая более трех сонет записей, охватывающих всё творческое полотно Боярского-музыканта.

Михаил Боярский в филье «Путь К Медалям» (1980), источник: Legion-Media

Театр в судьбе Михаила Боярского

Первым профессиональным пристанищем Михаила стал театр имени Ленсовета. Как и полагается новичку, начинал он с участия в массовках. Однако, если многие считают это унизительным, то он рассматривал каждое эпизодическое появление как возможность.

Активного молодого артиста быстро заметили и стали давать ему ведущие и главные роли. Одной из самых ярких ролей в начале карьеры стал образ поющего Трубадура в театральных «Бременских музыкантах». Принцессу в этой постановки сыграла будущая жена артиста — Лариса Луппиан.

К середине 80-х в театральной среде начались потрясения. Коллектив театра Ленсовета стал редеть. Ключевым ударом стал уход Алисы Фрейндлих. В 1986 году и Боярский прощается с первой сценой. Перемены привели его в Ленком, но надолго он там не задержался. Спустя два года артист создает собственный театр — «Бенефис». Его режиссёрский проект «Интимная жизнь» удостаивается высшей награды на международном фестивале во Франции «Зимний Авиньон».

Этот театр был рожден из творческого пламени, топливом для которого были молодость и азарт — Боярский собрал самых талантливых юных артистов и режиссеров. У театра не было толп фанатов, но была своя преданная публика — многие зрители, конечно, ходили на Боярского. Однако в 2007 мэрия Петербурга решила забрать у театра старинное здание на набережной реки Мойки: за ненадлежащее состояние и отсутствие денег на реставрацию. Вместе с этим перестал существовать «Бенефис».

После этого Михаил Сергеевич вернулся на сцену театра им. Ленсовета, где служит до сих пор. Увидеть его можно в «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта», «Театральный роман» и других.

Весной 2025 во время одного из спектаклей Михаил Боярский упал со сцены и повредил спину. Однако на сегодняшний день он уже восстановился и снова выходит к публике, перевоплощаясь в новых персонажей.

Боярский в кино: от эпизодов до всенародной любви

Интересно, что дебют в кино состоялся задолго до зрелого возраста: школьник Михаил сыграл в коротком метре «Спички детям не игрушка», где сыграл вместе с дядей Николаем, тоже актером. Позже они вновь встретились на съемочной площадке, но уже в фильме «Новогодних приключениях Маши и Вити» (1975 г.), там Николай Боярский сыграл Кощея.

Народная слава настигла Михаила Сергеевича в том же году, но после выхода на экраны фильма «Старший сын». После роли хулигана Сильвы, в которой Боярский — повзрослевший во дворах Петербурга — был очень убедителен. Актер до сих пор считает этот образ одним их самых удачных в своей карьере, ставя Сильву выше Д'артаньяна.

Однако именно роль в истории о мушкетерах стала культовой и самой узнаваемой. В экранизации романа Александра Дюма-старшего Михаил воплотил самого романтичного и дерзкого героя французской литературы.

Изначально ему прочили образ Рошфора, но всё решило музыкальное чутьё композитора Максима Дунаевского, увидевшего в нем идеального д’Артаньяна. Его образ — обворожительная усмешка, задорно заломленная шляпа, струящиеся волосы, искры в глазах и хрипловатый, легко узнаваемый голос — стал почти архетипом.

Кстати, все трюки Михаил Боярский в этом и других фильмах, выполнял сам — артист прошел подготовку каскадеров. Однако это вовсе не спасает от травм и однажды на съемках «Мушкетеров» он получил серьезное ранение шпагой.

После выхода картины на экраны дух авантюризма и благородства стал неотъемлемой частью каждого персонажа Боярского. Они стремились, боролись, иногда проигрывали, но всегда — красиво, с достоинством, как последние романтики уходящей эпохи.

Потому и полюбились зрителям фильмы с его участием — «Королева Марго», «Дон Сезар де Базан», «Собака на сене», «Гардемарины, вперед!». Даже отрицательные герои, которых с годами становилось больше — режиссеры просто не могли устоять перед его демонической харизмой — оставались в памяти благодаря особому обаянию.

Личная жизнь Михаила Боярского: семья, дети и продолжение актерской династии

В семидесятых Михаил Боярский предложил руку и сердце своей коллеге по цеху Ларисе Луппиан. С ней его связывали не только воспоминания об учебных коридорах ЛГИТМиКа, но и неуловимая химия общности, которая поначалу маскировалась под дружеские посиделки под аккомпанемент гитары.

Однако первый блин оказался комом — супруги не выдержали трудностей быта. В СМИ писали о множественных интрижках, набирающего популярность, Михаила Сергеевича.

Брак распался в 85-ом. Однако они продолжили жить под одной крышей, в каком-то смысле заново выстраивая отношения — сначала человеческие. Спустя почти четверть века, в 2009-м, они вновь оформили супружеские отношения.

Сегодня Михаил регулярно рассказывает в интервью о любви к жене и посвящает ей песни со сцены. Кстати, спустя много лет, они снова работают вместе — с 2019 года Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра Ленсовета.

Еще до развода в семье появились дети: сначала сын Сергей, который хоть и получил музыкальное образование, но выбрал совсем иной путь — пошел по общественно-политической плоскости.

Михаил Боярский с сыном, источник: Legion-Media

В 1985 родилась Елизавета. В отличие от брата, она сделала выбор в пользу наследования творческой линии: окончила академию сценических искусств Петербурга и уже к 2006 году дебютировала в постановках Малого драматического театра. Сегодня она одна из самых знаменитых и популярных молодых актрис в стране.

Еще несколько фактов о Михаиле Боярском

Помимо творческой биографии, Михаил Боярский вошёл в культурный фольклор как фанат футбольного клуба «Зенит». Клубный шарф, столь же неотъемлемый, как фетровая шляпа стал своеобразной меткой его публичного образа.

Травма спины в 2025 — не первая. Еще в 70-х, незадолго до старта съемок фильма «Сватовство гусара» автомобиль с артистом попал в серьезное ДТП — Боярский вылетел через лобовое стекло и три месяца провел в больнице, восстанавливая позвоночник. Съемки, к которым вопреки всему, Боярский все же приступил, были под угрозой — гусар должен быть на лошади, а врачи строго запретили такие нагрузки. Специально для актера, который уже стал звездой после выхода ленты о «Мушкетерах» создали металлическую конструкцию, которую никто не смог отличить от настоящего коня.

Сегодня артист все реже играет в кино — отказывается от всего, что кажется ему недостаточно интересным. Гораздо чаще он выходит на сцену театра: играет в спектаклях, устраивает концерты. Также Боярский продолжает сниматься в различных телешоу и выступать с концертами.

Главное удовольствие в зрелом возрасте он нашел в заботе о внуках — много времени проводит с семьей.

Боярский поддерживает политику действующей власти. Причисляет себя к ярым противникам коммунизма.

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