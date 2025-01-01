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Очень синяя борода
Очень синяя борода
Ochen sinyaya boroda
18+
Напомним о выходе в прокат
мюзикл
комедия
анимация
О фильме
Детектив расследует преступления средневекового герцога: а так ли уж он виновен в смерти своих жен?
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Страна
СССР
Продолжительность
20 минут
Год выпуска
1979
Премьера в мире
27 мая 1979
Производство
Ekran
Другие названия
Ochen sinyaya boroda, The Very Bluebeard, Очень синяя борода
Режиссер
Владимир Самсонов
В ролях
Михаил Боярский
Олег Анофриев
Лариса Долина
Александр Белявский
Все актеры и съемочная группа
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7.6
Девочка и дельфин
(1979)
Рейтинг мультфильма
7.7
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
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