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Киноафиша Фильмы Очень синяя борода

Очень синяя борода

Ochen sinyaya boroda 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Детектив расследует преступления средневекового герцога: а так ли уж он виновен в смерти своих жен?

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 27 мая 1979
Производство Ekran
Другие названия
Ochen sinyaya boroda, The Very Bluebeard, Очень синяя борода
Режиссер
Владимир Самсонов
В ролях
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Лариса Долина
Лариса Долина
Александр Белявский
Александр Белявский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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