Эмма Томпсон
Награды
Награды и номинации Эммы Томпсон
Emma Thompson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эммы Томпсон
Оскар 1996
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1993
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1994
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Best Actress
Победитель
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1997
Best Actress
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
