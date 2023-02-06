«Знакомство родителей»: Рецензия Киноафиши

На свадьбе подруги Мишель мечтает поймать букет невесты и надеется, что это вдохновит ее парня сделать следующий шаг. После предложения уже можно по-настоящему задуматься о семье, загородном доме и детях. Ведь главное не «здесь и сейчас», а вера в истинный финал, как в сказах, где «жили они долго и счастливо». Вот только Аллен все еще сомневается и не спешит совершать столь ответственный шаг. Да и зачем что-то менять. Вдруг дальше все пойдет по плохому сценарию, как произошло у родителей. Отправляясь к ним за советом, дети решают провести совместный ужин и наконец познакомить семьи. Вот только эта встреча оборачивается катастрофой, ведь некоторые уже давно успели составить первое впечатление о друг друге.

Дальше нас ждет долгое выяснение отношений. У родителей за годы совместной жизни накопилось слишком много секретов, и все они обязательно выйдут наружу. Их дети же оказываются простыми наблюдателями, которые пытаются разобраться в реальности, понять собственные желания и не совершить роковые ошибки. Всем предстоит усвоить уроки, чтобы в конце возможно было обрести счастье. В той или иной форме. Фильм больше концентрируется на отношениях родителей. Они оказываются своеобразной энциклопедией, рассказывающей о природе брака, о любви, о привязанности и совместной жизни. Их взгляды лишены наивности и пропитаны постоянными заблуждениями. С детьми их роднит неуверенность в партнере и самих себе.

Знакомство родителей

Главным чувством становится неловкость. Сначала все начинается со свадьбы и опозоренной героини. Потом перетекает в случайное знакомство в кинотеатре и попытках вспомнить молодость, а достигает это чувство своего апогея в прихожей дома родителей Мишель. Неловкость здесь принимает различные оттенки. Она может вызывать умиление от трогательности и наивности героев, раздражение из-за слишком глупого поведения, быть ведома страхом раскрытой тайны и, самое главное, становиться причиной смешных моментов. Изменить это помогут разговоры. Родители избавятся от груза прошлого, примирятся с разногласиями и начнут думать о будущем, ведь нам напомнят: жизнь еще не окончена. Их открытия станут примером для детей, осознающих, что ошибки можно исправить, если действовать сообща.

Все это работает благодаря любимым актерам, многих из которых уже не удается часто увидеть в главных ролях. Родителей играют Дайан Китон, Ричард Гир, Уильям Х. Мэйси и Сьюзен Сарандон. Всем достались очень разные персонажи, позволяющие не только играть, но и веселиться на экране. Роли детей достались Эмме Робертс и Люку Брейси. Забавно, что они уже строили отношения в недавнем фильме Netflix «Пара на праздники». Фильм даже можно назвать своеобразным «приквелом». Там их персонажи встретились и влюбились, а здесь уже думают о свадьбе.

Знакомство родителей

«Знакомство родителей» — это не просто фильм о забавном ужине, скопившихся секретах и безумных родителях. В первую очередь это фильм о любви, показанной через взгляд разных поколений. Одни только в начале пути и полны страхов, другие уже близятся к финалу и все еще продолжают сомневаться. Оказывается, бессмысленно искать правильные ответы и полную уверенность в завтрашнем счастье. Его можно только пытаться создавать самому. Каждый день прикладывать усилия и быть благодарным, что рядом с тобой твой человек. Стоит нам забыть, зачем все это было, как тут же мы перестанем верить даже самим себе. Все это отлично дополняет День святого Валентина и позволяет не только увидеть красивую историю любви, но и глубже задуматься о природе этого чувства.