Книжный клуб 2: Новая глава, 2023

Четыре лучшие подруги отправляются в Италию, чтобы отлично провести время.
|11 мая 2023
|Австралия
|M
|11 мая 2023
|Австрия
|12 мая 2023
|Болгария
|11 мая 2023
|Бразилия
|12 мая 2023
|Великобритания
|12A
|11 мая 2023
|Германия
|0
|6 июля 2023
|Греция
|25 мая 2023
|Израиль
|All
|12 мая 2023
|Ирландия
|15A
|12 мая 2023
|Исландия
|12 year age limit
|12 мая 2023
|Испания
|7
|12 мая 2023
|Канада
|14A
|12 мая 2023
|Литва
|11 мая 2023
|Нидерланды
|14
|18 августа 2023
|Норвегия
|1 июня 2023
|ОАЭ
|TBC
|12 мая 2023
|Польша
|11 мая 2023
|Португалия
|12 мая 2023
|Румыния
|o.A.
|12 мая 2023
|США
|PG-13
|11 мая 2023
|Сербия
|18 августа 2023
|Финляндия
|Tulossa
|30 августа 2023
|Франция
|11 мая 2023
|Хорватия
|11 мая 2023
|Черногория
|18 августа 2023
|Швеция
|Btl
|7 июня 2023
|Южная Корея
|15