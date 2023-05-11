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Постер фильма Книжный клуб 2: Новая глава
5.7
Книжный клуб 2: Новая глава - Трейлер
Киноафиша Фильмы Книжный клуб 2: Новая глава
5.7

Книжный клуб 2: Новая глава

, 2023
Book Club: The Next Chapter
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Книжный клуб 2: Новая глава
5.7
Книжный клуб 2: Новая глава - Трейлер
Книжный клуб 2: Новая глава  Трейлер

О фильме

Четыре лучшие подруги отправляются в Италию, чтобы отлично провести время.

В ролях

Джейн Фонда
Джейн Фонда
Vivian
Дайан Китон
Дайан Китон
Diane
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Карол
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Mitchell
Дон Джонсон
Дон Джонсон
Arthur
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Sharon
Крэйг Т. Нельсон
Bruce
Хью Куарши
Ousmane
Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Police Chief
Винсент Риотта
Винсент Риотта
Chef Gianni
Режиссер Билл Холдермэн
Сценарист Билл Холдермэн, Эрин Симс
Композитор Том Хоу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 30 мая 2023
Премьера в мире 11 мая 2023
Дата выхода
11 мая 2023 Австралия M
11 мая 2023 Австрия
12 мая 2023 Болгария
11 мая 2023 Бразилия
12 мая 2023 Великобритания 12A
11 мая 2023 Германия 0
6 июля 2023 Греция
25 мая 2023 Израиль All
12 мая 2023 Ирландия 15A
12 мая 2023 Исландия 12 year age limit
12 мая 2023 Испания 7
12 мая 2023 Канада 14A
12 мая 2023 Литва
11 мая 2023 Нидерланды 14
18 августа 2023 Норвегия
1 июня 2023 ОАЭ TBC
12 мая 2023 Польша
11 мая 2023 Португалия
12 мая 2023 Румыния o.A.
12 мая 2023 США PG-13
11 мая 2023 Сербия
18 августа 2023 Финляндия Tulossa
30 августа 2023 Франция
11 мая 2023 Хорватия
11 мая 2023 Черногория
18 августа 2023 Швеция Btl
7 июня 2023 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $28 988 568
Производство Focus Features, Apartment Story, Fifth Season
Другие названия
Book Club: The Next Chapter, Cuando ellas quieren más, Book Club - Ein neues Kapitel, Book Club - Il capitolo successivo, Book Club - Turen går til Italien, Book Club - uusi luku, Book Club 2: The Next Chapter, Book Club: Ahora Italia, Book club: Το επόμενο κεφάλαιο, Book Club. Następny rozdział, Buchclub 2 - Das nächste Kapitel, Club de lecture 2: le prochain chapitre, Clubul femeilor dezlănțuite 2, Do Jeito Que Elas Querem - Um Novo Capítulo, Do Jeito que Elas Querem: O Próximo Capítulo, Kitap Kulübü: Yeni Bölüm, Klub zadovoljnih žena 2: Novo poglavlje, Klub zadovoljnih žena: Drugo poglavlje, Knygų klubas 2. Kitas skyrius, Könyvklub: A következő fejezet, Mo'adon Ha'Sefer Ha'Tov: Ha'Perek Ha'Ba, Raamatuklubi 2: uus peatükk, Клуб 50 відтінків сірого: Наступна глава, Книга за възрастни: Втора глава, Книжный клуб 2, बुक क्लब 2: अगला अध्याय, Book Club 2 - The Next Chapter, Book Club – Ahora Italia, Книжный клуб: Новая глава, Club de lecture : Le chapitre suivant, Dámský klub: Další kapitola, 북클럽 2

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Книжный клуб 2: Новая глава - Трейлер
Книжный клуб 2: Новая глава Трейлер
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Цитаты

Sharon Жизнь — это то, что ты из неё делаешь. Так сделай что-нибудь. Сделай что-то смелое. Сделай что-то неожиданное. Но сделай что-то, потому что в одной камере сидят четыре женщины, которые отчаянно ищут повод верить, что есть причина верить. Так сделай что-нибудь, чёрт побери, потому что это ещё не конец этой чёртовой истории.

Отзывы о фильме

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