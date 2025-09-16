Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна»

Стрим-сервис Netflix представил трейлер мини-сериала «Монстр: История Эда Гейна», который представляет собой третью часть тру-крайм антологии Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстры». Ранее в рамках этого проекта вышли «История Джеффри Дамера» и «История братьев Менендес».

Главную роль в третьем сезоне исполнил Чарли Ханнэм («Джентльмены», «Шантарам»), который воплотил одиозного психопата-убийцу Эда Гейна. Он не только убивал людей, но также осквернял могилы.

В 1950-х годах среди промозглых полей сельской местности штата Висконсин на пребывающей в упадке ферме спокойно жил дружелюбный и кроткий затворник Эдди Гейн. Однако этот образ был лишь фикцией, поскольку за ним скрывались умопомрачительные ужасы, которые потрясли Америку.

Движимый изоляцией, психозом и всепоглощающей одержимостью своей матерью, Гейн своими преступлениями породил новый тип монстра, который наложил свою печать на голливудские хорроры. Призрак Гейна витает над такими классическими картинами, как «Психо» Альфреда Хичкока, «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера и «Молчание ягнят» Джонатана Демме.

За свои злодеяния Гейн получил прозвище «Мясник из Плейнфилда». Он создался в убийстве двух женщин в 1950-х. Предполагается, что он изготовлял трофеи из тел своих жертв, а также из кожи и трупов, которые он доставал из свежих могил. Считается, что Гейн также повинен в смерти других людей, включая своего брата Генри, но властям не удалось установить обоснованность этих подозрений.