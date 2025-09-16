Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна»

Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна»

16 сентября 2025 15:47
Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна»

Премьера состоится 3 октября.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер мини-сериала «Монстр: История Эда Гейна», который представляет собой третью часть тру-крайм антологии Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстры». Ранее в рамках этого проекта вышли «История Джеффри Дамера» и «История братьев Менендес».

Главную роль в третьем сезоне исполнил Чарли ХаннэмДжентльмены», «Шантарам»), который воплотил одиозного психопата-убийцу Эда Гейна. Он не только убивал людей, но также осквернял могилы.

В 1950-х годах среди промозглых полей сельской местности штата Висконсин на пребывающей в упадке ферме спокойно жил дружелюбный и кроткий затворник Эдди Гейн. Однако этот образ был лишь фикцией, поскольку за ним скрывались умопомрачительные ужасы, которые потрясли Америку.

Движимый изоляцией, психозом и всепоглощающей одержимостью своей матерью, Гейн своими преступлениями породил новый тип монстра, который наложил свою печать на голливудские хорроры. Призрак Гейна витает над такими классическими картинами, как «Психо» Альфреда Хичкока, «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера и «Молчание ягнят» Джонатана Демме.

За свои злодеяния Гейн получил прозвище «Мясник из Плейнфилда». Он создался в убийстве двух женщин в 1950-х. Предполагается, что он изготовлял трофеи из тел своих жертв, а также из кожи и трупов, которые он доставал из свежих могил. Считается, что Гейн также повинен в смерти других людей, включая своего брата Генри, но властям не удалось установить обоснованность этих подозрений.

Фото: Netflix
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака» Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака» Читать дальше 15 сентября 2025
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Читать дальше 16 сентября 2025
Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3» Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3» Читать дальше 17 сентября 2025
Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Читать дальше 17 сентября 2025
Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная» Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная» Читать дальше 17 сентября 2025
Чиновница Юлия Высоцкая отправляет сына в деревню в трейлере драмы «Огненный мальчик» Чиновница Юлия Высоцкая отправляет сына в деревню в трейлере драмы «Огненный мальчик» Читать дальше 16 сентября 2025
Стали известны победители премии «Эмми-2025» Стали известны победители премии «Эмми-2025» Читать дальше 15 сентября 2025
«Русская Медиагруппа» стала информационным партнером музыкального конкурса «Интервидение» «Русская Медиагруппа» стала информационным партнером музыкального конкурса «Интервидение» Читать дальше 17 сентября 2025
Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени Читать дальше 17 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше