Netflix и BBC готовят многосерийный сиквел «Острых козырьков»

Как передает Deadline, стрим-сервис Netflix и BBC запустили в разработку продолжение хитового гангстерского сериала «Острые козырьки». Новый проект получит минимум два сезона. В качестве сценариста над предстоящим шоу работает создатель оригинальных «Острых козырьков» Стивен Найт. Напомним, что «Острые козырьки» завершились в 2022 году шестым сезоном, но позже был анонсирован полнометражный фильм, в котором продолжится история семейства Шелби. Картина уже отснята и на данный момент находится на этапе постпроизводства.

Каждый из сезонов пока не получившего названия многосерийного сиквела будет состоять из шести серий длительностью по 60 минут каждая. Киллиан Мерфи, как и Найт, выступит исполнительным продюсером проекта. Действие развернется в Великобритании в 1953 году. Подвергнувшись массивным бомбардировкам во время Второй мировой войны, Бирмингем вновь обрастает бетоном и сталью, устремляясь в лучшее будущее.

Официальное описание гласит:

«В новой эре “Острых козырьков” Стивена Найта гонка за право обладания масштабным проектом реконструкции Бирмингема превращается в жестокое состязание мифических масштабов. Это город беспрецедентных возможностей и опасностей: в самом сердце его, пропитанном кровью, находится семья Шелби».

Новый сериал будет сниматься на студии Найта Digbeth Loc. в Бирмингеме.