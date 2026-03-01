Мировой топ Netflix захватил новый сериал — всего за неделю 14 200 000 просмотров: ностальгия по нулевым победила всех

Помните то время, когда каждая вторая девочка-подросток мечтала услышать фразу «Ты продолжишь участие в шоу «Топ-модель по-американски»? В нулевых это шоу было настоящим культом: драматичные фотосессии, жесткие комментарии жюри, слезы в гримерках и та самая Тайра Бэнкс с ее фирменным взглядом-улыбкой. Спустя почти двадцать лет Netflix решил выяснить, что на самом деле происходило за кадром.

16 февраля на стриминге вышел трехсерийный документальный сериал «Reality Check: Inside America’s Next Top Model». И всего за неделю он собрал 14,200,000 просмотров, возглавив глобальный топ Netflix и обогнав даже третий сезон «Ночного агента». В 31 стране мира проект занял первую строчку — ностальгия оказалась сильнее любых блокбастеров.

Создатели поговорили с десятками бывших участниц, судьями и продюсерами. И картина вырисовывается не самая приятная. Конкурсантки вспоминают, как их заставляли менять внешность, критиковали до слез и монтировали так, что они выглядели злодейками.

Участница второго сезона Шанди Салливан рассказала, что ее знаменитая «измена» в Милане была снята без согласия в состоянии алкогольного опьянения — она называет это насилием. Тиффани Ричардсон, на которую Тайра накричала в четвертом сезоне, получила от ведущей запоздалые извинения: «Я перегнула палку».

Но вместе с тем сериал получил 94% на Rotten Tomatoes. Критики хвалят за смелость, но ругают за то, что Тайра слишком часто оправдывается духом времени. А в финале создательница шоу заявляет:

Моя работа еще не закончена. Вы понятия не имеете, что мы приготовили для 25-го цикла.

Так что, похоже, впереди у нас возвращение легендарного шоу. Ждем и надеемся, что обойдется без скандалов.

Ранее мы писали: Фанаты 3 года ждали возвращения «Теда Лассо» — и наконец дождались: 4-й сезон уже на подходе