Смерть крупного пивовара влечет за собой беспорядки в Ирландии в трейлере сериала «Дом Гиннесса»

Стрим-сервис Netflix представил трейлер эпичной многосерийной драмы «Дом Гиннесса» — это новый проект признанного сценариста Стивена Найта. Премьера состоится 25 сентября.

Действие разворачивается во второй половине XIX века. Отправной точкой сюжета становится смерть сэра Бенджамина Гиннесса — именно благодаря ему пивоварня «Гиннесс» добилась огромного успеха и стала респектабельным брендом. В заупокойной речи священник говорит, что «этот человек подарил мир и процветание населению Дублина». После похорон стряпчий зачитывает завещание покойного. Согласно последней воле сэра Бенджамина, пивоваренный бизнес должны унаследовать два старших сына, тогда как младший сын и дочь остаются не у дел. Такое положение вещей влечет за собой далеко идущие последствия. Между детьми разгорается ожесточенная борьба за наследство, охватывающая также улицы Ирландии.

В основной актерский состав вошли Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн, Фионн О’Ши, Джеймс Нортон, Нив Маккормак, Шеймус О’Хара, Джек Глисон и другие.

Напомним, что в октябре 2024 года Найт выпустил другой сериал о Викторианской эпохе — драму о боксе «Тысяча ударов». Это шоу получит второй сезон.