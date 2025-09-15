Меню
Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака»

15 сентября 2025 13:34
Кроме того, было объявлено, что новые серии выйдут на стриминге 30 октября.

Уже давно известно, что Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии в четвертом сезоне фэнтезийного сериала «Ведьмак», но лишь сейчас Netflix показал, как будет выглядеть этот персонаж в исполнении другого актера.

Ролик представляет собой цельную сцену, в которой Геральт (Хемсворт) сражается с демоном-призраком, вырвавшимся из лесной пещеры. Сначала кажется, что герой терпит поражение, но затем выясняется, что ему удается загнать врага в ловушку. В концовке Геральт вырывает у демона сердце, которое тут же превращается в прах.

В четвертом сезоне Геральт, Йеннифэр (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан) после шокирующих событий, показанных в концовке третьего сезона, вынуждены по отдельности пробираться через разрываемый войной Континент, населенный разнообразной нечистью. Каждый из персонажей оказывается среди изгоев, которых нужно объединить вокруг себя — это единственный способ пройти крещение огнем и наконец-то воссоединиться.

Напомним, что к актерскому составу присоединился звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Лоренс Фишберн, который сыграет любимца фанатов Региса. Это мудрый цирюльник и хирург, который становится спутником Геральта.

Фото: Netflix
