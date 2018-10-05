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Постер к сериалу Элита
Постер к сериалу Элита
Постер к сериалу Элита
Постер к сериалу Элита
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Элита
Элита (2018 - …) Élite 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 36 часов 40 минут
О чем сериал

Действие криминальной драмы «Элита» происходит в престижной испанской школе Лас-Энсинас. В это эксклюзивное заведение, в котором учатся дети состоятельных родителей, попадают три новичка из простой рабочей семьи. Классовое неравенство между учениками оборачивается настоящим столкновением непохожих образов жизни и противоположных нравов. Это перемешивается с обыденными подростковыми проблемами: дружбой и соперничеством, любовью и ненавистью. Хотя главной становится убийство и поиск виновного.

Элита - тизер пятого сезона
Элита
тизер пятого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дарио Мадрона
Карлос Монтеро
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хайме Лорэнте
Хайме Лорэнте Nano
Мигель Эрран
Мигель Эрран Christian
Мина Эль Хаммани
Мина Эль Хаммани Nadia
Итзан Эскамилья
Итзан Эскамилья Samuel García Domínguez
Мигель Бернардо
Мигель Бернардо Guzmán
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Элита - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Элита - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 8 эпизодов
 
Элита - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 8 эпизодов
 
Элита - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 8 эпизодов
 
Элита - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 8 эпизодов
 
Элита - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
TBA,
 
Новости о сериале
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
7 классных фраз из «Элиты» о жизни и любви
7 классных фраз из «Элиты» о жизни и любви
Netflix продлил сериал «Элита» на шестой сезон
Netflix продлил сериал «Элита» на шестой сезон
Кадры из сериала
Интересные факты

«Элита» — второй оригинальный сериал стриминга Netflix, созданный на территории Испании с привлечением местных артистов. Первый — драма «Телефонистки», завершившаяся в 2020 году спустя пять сезонов.

Мексиканская актриса Данна Паола признавалась, что чуть не упустила шанс попасть в сериал, так как приглашение на прослушивание угодило в папку со спамом.

Предполагалось, что Данна Паола вернется к роли Лу в пятом сезоне «Элиты». Однако звезда предпочла отказаться, сконцентрировавшись на своей музыкальной карьере. В качестве певицы Паола записала шесть сольных альбомов.

Известность пришла к Марии Педраса благодаря странице в Instagram. В 2017 году режиссер Эстебан Креспо заметил ее аккаунт и предложил роль в мелодраме «Любовь», также доступной на Netflix.

Несмотря на тот факт, что по сюжету школа «Лас-Энсинас» расположена в горах, все съемки проходили в Мадриде.

Изначально авторы идеи Дарио Мадрона и Карлос Монтеро опасались, что их сюжет заточен под испанскую аудиторию и не будет интересен зрителям других стран. Однако за первый месяц «Элита» привлекла свыше 20 миллионов пользователей Netflix, а рейтинг положительных отзывов на Rotten Tomatoes достиг 90%. Продлить испаноязычный триллер на второй сезон было решено уже через 12 дней.

Актеры Мигель Эрран, Хайме Лорэнте и Мария Педраса участвовали в еще одном известном испанском сериале «Бумажный дом», с 2019 года выходящем на Netflix.

Анонс пятого сезона состоялся еще до релиза предыдущего, а съемки стартовали в феврале 2021 года.

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