Интересные факты

«Элита» — второй оригинальный сериал стриминга Netflix, созданный на территории Испании с привлечением местных артистов. Первый — драма «Телефонистки», завершившаяся в 2020 году спустя пять сезонов.

Мексиканская актриса Данна Паола признавалась, что чуть не упустила шанс попасть в сериал, так как приглашение на прослушивание угодило в папку со спамом.

Предполагалось, что Данна Паола вернется к роли Лу в пятом сезоне «Элиты». Однако звезда предпочла отказаться, сконцентрировавшись на своей музыкальной карьере. В качестве певицы Паола записала шесть сольных альбомов.

Известность пришла к Марии Педраса благодаря странице в Instagram. В 2017 году режиссер Эстебан Креспо заметил ее аккаунт и предложил роль в мелодраме «Любовь», также доступной на Netflix.

Несмотря на тот факт, что по сюжету школа «Лас-Энсинас» расположена в горах, все съемки проходили в Мадриде.

Изначально авторы идеи Дарио Мадрона и Карлос Монтеро опасались, что их сюжет заточен под испанскую аудиторию и не будет интересен зрителям других стран. Однако за первый месяц «Элита» привлекла свыше 20 миллионов пользователей Netflix, а рейтинг положительных отзывов на Rotten Tomatoes достиг 90%. Продлить испаноязычный триллер на второй сезон было решено уже через 12 дней.

Актеры Мигель Эрран, Хайме Лорэнте и Мария Педраса участвовали в еще одном известном испанском сериале «Бумажный дом», с 2019 года выходящем на Netflix.

Анонс пятого сезона состоялся еще до релиза предыдущего, а съемки стартовали в феврале 2021 года.