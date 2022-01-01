История начинается с убийства в Уайтчепеле. Действие происходит в различных эпохах. Четыре сыщика пытаются распутать преступление в разные периоды времени: успешный Эдмонд Хиллингхед из конца девятнадцатого столетия, отчаянный авантюрист 1940-х Карл Уайтман, следователь Шахара Хасан из 2010-х и Мейплвуд из постапокалиптических 2050-х, который страдает провалами в памяти. Общими усилиями четверо героев, чьи жизни не связаны между собой, собираются раскрыть заговор, который охватывает полтора века.