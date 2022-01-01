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Киноафиша Сериалы Bodies
Bodies ( - …) Bodies
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

История начинается с убийства в Уайтчепеле. Действие происходит в различных эпохах. Четыре сыщика пытаются распутать преступление в разные периоды времени: успешный Эдмонд Хиллингхед из конца девятнадцатого столетия, отчаянный авантюрист 1940-х Карл Уайтман, следователь Шахара Хасан из 2010-х и Мейплвуд из постапокалиптических 2050-х, который страдает провалами в памяти. Общими усилиями четверо героев, чьи жизни не связаны между собой, собираются раскрыть заговор, который охватывает полтора века.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Кайл Соллер
Кайл Соллер
Джейкоб Форчун-Ллойд
Джейкоб Форчун-Ллойд
Шира Хаас
Шира Хаас
Амака Окафор
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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