Герой американского музыкально-драматического сериала «Винил» – глава популярного рекорд-лейбла 1970-х годов Ричи Финестра. Этот человек знает толк в качественной музыке, а также в потребностях и запросах аудитории. Он разрывается между зарождающейся «попсой» и велением собственного сердца. Герою приходится преодолевать не только проблемы в бизнесе, но и личные неурядицы в семье. Параллельно он разыскивает новых звезд и новое направление в музыке, чтобы удержать свою фирму на плаву и противостоять конкурентам.