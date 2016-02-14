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Постер сериала Винил
Постер сериала Винил
Постер сериала Винил
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Винил

Винил (2016 - 2016)

Vinyl 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут
О чем сериал

Герой американского музыкально-драматического сериала «Винил» – глава популярного рекорд-лейбла 1970-х годов Ричи Финестра. Этот человек знает толк в качественной музыке, а также в потребностях и запросах аудитории. Он разрывается между зарождающейся «попсой» и велением собственного сердца. Герою приходится преодолевать не только проблемы в бизнесе, но и личные неурядицы в семье. Параллельно он разыскивает новых звезд и новое направление в музыке, чтобы удержать свою фирму на плаву и противостоять конкурентам.

Винил - трейлер
Винил
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Мик Джаггер
Terence Winter
Rich Cohen
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джуно Темпл
Джуно Темпл Jamie Vine
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд Devon Finestra
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Винил - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
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саундтрек сериала Винил
Кадры из сериала
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