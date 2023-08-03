В центре событий оказывается молодая девушка по имени Элис Харт, которая в раннем детстве осталась сиротой. После гибели родителей ее взяла на поруки бабушка Джун, всю жизнь живущая на цветочной ферме. Когда Элис выросла, она выяснила много ужасающих подробностей о прошлом своих близких. Неприятно удивленная девушка сбежала с фермы. Она решила во что бы то ни стало справиться со своими психологическими травмами. Эмоциональная развязка для героини начинается, когда ей приходится сражаться за собственную жизнь.