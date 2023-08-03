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Постер сериала Потерянные цветы Элис Харт
1 постер
Киноафиша Сериалы Потерянные цветы Элис Харт

Потерянные цветы Элис Харт (2023 - 2023)

The Lost Flowers of Alice Hart 18+
Год выпуска 2023
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 7 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается молодая девушка по имени Элис Харт, которая в раннем детстве осталась сиротой. После гибели родителей ее взяла на поруки бабушка Джун, всю жизнь живущая на цветочной ферме. Когда Элис выросла, она выяснила много ужасающих подробностей о прошлом своих близких. Неприятно удивленная девушка сбежала с фермы. Она решила во что бы то ни стало справиться со своими психологическими травмами. Эмоциональная развязка для героини начинается, когда ей приходится сражаться за собственную жизнь.

Потерянные цветы Элис Харт - трейлер
Потерянные цветы Элис Харт  трейлер
В ролях
В ролях
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Алисия Дебнем-Кери
Алисия Дебнем-Кери
Леа Пурселл
Мэгги Денс
Тильда Кобэм-Херви
Тильда Кобэм-Херви
Ашер Кедди
Ашер Кедди
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Потерянные цветы Элис Харт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 7 эпизодов
 
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Новости о сериале
Сигурни Уивер берет под опеку травмированную внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»
Сигурни Уивер берет под опеку травмированную внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»
Кадры из сериал
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