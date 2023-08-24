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Как взорвать трубопровод Как взорвать трубопровод
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How to Blow Up a Pipeline

Как взорвать трубопровод, 2022

2022 / США
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О фильме
Группа экоактивистов планирует разрушить нефтепровод.
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 августа 2023
Премьера в мире 24 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Дэниел Голдхабер
В ролях
Ariela Barer
Кристин Фросет
Кристин Фросет
Лукас Гейдж
Лукас Гейдж
Саша Лэйн
Саша Лэйн
Маркус Скрибнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как взорвать трубопровод 19 постеров
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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