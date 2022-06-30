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Ларс Миккельсен
Ларс Миккельсен
Lars Mikkelsen
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Ларс Миккельсен
Lars Mikkelsen
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Дата рождения
6 мая 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Гладсаксе, Дания
Рост
192 см
Биография Ларса Миккельсена
Родился 6 мая 1964 года. Гладсаксе, Дания.
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Фильмография Ларса Миккельсена
Настанет день
драма
2016, Дания
7.0
Ронал-варвар 3D
анимация
2011, Дания
7.0
Пламя и Цитрон
криминал, триллер, исторический, драма, военный
2008, Дания / Чехия / Германия
7.0
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Вышел первый тизер третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера
Дата премьеры пока не анонсирована.
Написать
30 июня 2022 13:49
Ларс Миккельсен и Николай Ли Каас сыграют в третьем сезоне «Королевства» Ларса фон Триера
Артисты присоединились к членам оригинального каста.
Написать
2 июня 2021 16:31
Фестиваль датского кино DANISH WAVE 9 пройдет в трех городах России
18 октября в Москве открывается Фестиваль датского кино DANISH WAVE 9, который также пройдет в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Фильмом открытия станет драма Йеспера В. Нильсена «Настанет
Написать
5 октября 2017 03:04
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