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Постер сериала Кто такая Эрин Картер?
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Киноафиша Сериалы Кто такая Эрин Картер?

Кто такая Эрин Картер? (2023 - 2023)

Who is Erin Carter? 18+
Год выпуска 2023
Страна США/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут

О чем сериал

Сериал «Кто такая Эрин Картер?» – это британо-американский приключенческий боевик об учительнице, оказавшейся в центре криминального расследования. Эрин Картер – простая англичанка, живущая со своей семьей в Барселоне. Однажды она отправляется в супермаркет за продуктами и вместе с другими покупателями становится заложницей вооруженных грабителей. После спасения ее допрашивают в полицейском участке как свидетельницу, но неожиданно выясняется, что в прошлом самой Эрин есть немало темных неприглядных тайн.

Кто такая Эрин Картер? - трейлер
Кто такая Эрин Картер?  трейлер
В ролях
В ролях
Сью Флэк
Дуглас Хеншэлл
Дуглас Хеншэлл
Ана Улару
Ана Улару
Джои Анса
Джои Анса
Шарлотта Вега
Шарлотта Вега
Шон Тил
Шон Тил
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.5 IMDb
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Сезоны
Кто такая Эрин Картер? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Weteran Mc 10 февраля 2025, 01:47
"Кто такая Эрин Картер?" - британский мини-сериал от студии #Netflix 2023 года повествует о матери с маленькой дочкой, которые 5 лет назад… Читать дальше…
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