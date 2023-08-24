Сериал «Кто такая Эрин Картер?» – это британо-американский приключенческий боевик об учительнице, оказавшейся в центре криминального расследования. Эрин Картер – простая англичанка, живущая со своей семьей в Барселоне. Однажды она отправляется в супермаркет за продуктами и вместе с другими покупателями становится заложницей вооруженных грабителей. После спасения ее допрашивают в полицейском участке как свидетельницу, но неожиданно выясняется, что в прошлом самой Эрин есть немало темных неприглядных тайн.