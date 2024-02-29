Меню
29 февраля 2024
Жизни трех женщин из разных уголков мира оказываются связаны в трейлере фильма «Сплетение судеб»
«Мосфильм» выпустит в повторный прокат «Бриллиантовую руку» и другие классические фильмы
Дев Патель мстит со вкусом в дублированном трейлере боевика «Манкимэн»
Гай Ричи снимет сериал на основе «Рэя Донована»
Анна Михалкова и Александр Робак решают личные и городские проблемы в трейлере сериала «Ангелы района»
28 февраля 2024
Загадочное телешоу вторгается в реальность в трейлере фильма «Я видел свет телевизора»
Аль Пачино и Джессика Честейн сыграют главные роли в новой экранизации «Короля Лира»
Больше Арракиса, песка и червей: как снимали сиквел «Дюны»
Протеже Антонио Бандераса выслеживает преступника в трейлере триллера «Охота на киллера»
Аглая Тарасова разыскивает донора спермы в трейлере сериала «Морозко»
Дакота Фаннинг оказывается под невидимым взглядом в трейлере хоррора «Наблюдатели»
27 февраля 2024
Монстр из славянской мифологии атакует семью в трейлере хоррора «Домовой»
ТНТ готовит новогоднюю комедию на основе «Бриллиантовой руки»
Юрий Чурсин и Максим Стоянов расследуют запутанное дело в трейлере сериала «Черное солнце»
Роман Курцын отвоевывает Ирину Безряднову в трейлере ромкома «Бывший в помощь»
Наталия Орейро весело проводит остаток жизни в трейлере комедии «Любовь до последнего»
Во втором сезоне «Грызни» сыграют Джейк Джилленхол, Энн Хэтэуэй и другие звезды
Кевин Костнер исследует Дикий Запад в трейлере эпичного вестерна «Горизонты: Часть 1»
26 февраля 2024
В производство запущен игровой фильм «Наруто»
Старт сериала «Гарри Поттер» намечен на 2026 год
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля 2024
23 февраля 2024
Сериал «Настоящий детектив» продлен на пятый сезон
Тео Джеймс управляет криминальной империей в трейлере сериала «Джентльмены»
Безжалостный ленивец и куриные зомби: 7 трешовых фильмов, которым стоит дать шанс
Билл Скарсгард устраивает кровавую расправу в трейлере боевика «Пацан против всех»
В производство запущен ремейк «Приключений Электроника»
Том Круз сыграет в новом фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту
22 февраля 2024
Том Круз, Пол Томас Андерсон, Квентин Тарантино: Warner Bros увеличивает инвестиции в авторское кино
Они не сдаются: студия Marvel меняет творческий подход, адаптируясь к новым реалиям
Сегодня в российских кинотеатрах стартует VI Фестиваль индийского кино
Зендея играет в теннис и занимается любовью в трейлере фильма «Претенденты»
Сегодня в прокат выходит черная комедия «Идеальные друзья»
Кейт Бланшетт рыскает по неприглядной планете в трейлере блокбастера «Бордердендс»
21 февраля 2024
Пьющая Оксана Акиньшина работает адвокатом в трейлере сериала «Неверные»
Сэм Мендес снимет четыре фильма о The Beatles
Да, шеф! Пять знаковых ролей Джереми Аллена Уайта
Благородный Тимофей Трибунцев планирует ограбление в тизере сериала «Дядя Леша»
Трейлер «Дэдпула и Росомахи» получил Lego-версию
Линдси Лохан чудом заполучает завидного жениха в трейлере ромкома «Ирландское желание»
США терпят крах в новом трейлере драматического боевика «Падение империи»
20 февраля 2024
Netflix продлил сериал «Берлин» на второй сезон
В российских онлайн-кинотеатрах появится триллер «Карающая длань» с Орландо Блумом
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» обрел режиссера и дату начала съемок
Коммерческий провал «Мадам Паутины» поставил крест на потенциальных сиквелах
Оскорбления смываются кровью в трейлере фильма «Первая дуэль»
19 февраля 2024
BAFTA 2024: Британская киноакадемия признала «Оппенгеймера» лучшим фильмом прошлого года
Активисты противостоят нацизму во время Второй мировой в трейлере фильма «С любовью, ваша Хильда»
Йоргос Лантимос снимет ремейк корейского фэнтези «Спасти зеленую планету!»
Никита Кологривый воплотит Владимира Жириновского в художественном фильме
Люк Бессон снимет фильм по «Дракуле» Брэма Стокера
16 фантастических фильмов и сериалов, которые все будут обсуждать в 2024 году
Владислав Тирон начинает самостоятельную жизнь в трейлере сериала «Курьеры»
16 февраля 2024
Николас Кейдж оказывается в странной ситуации в трейлере фильма «Герой наших снов»
Любовь преодолевает все преграды в новом трейлере фильма «Летучий корабль»
Роберт Дауни — младший запускает шпионскую операцию в трейлере мини-сериала «Сочувствующий»
Запутанная история любви в Каппадокии: о чем новый сериал «Сапфир»?
Мутанты продолжают дело Чарльза Ксавьера в трейлере мультсериала «Люди Икс ’97»
Сногсшибательное и трогательное кино: появились первые отзывы о «Дюне 2»
15 февраля 2024
Киллер Майкл Китон теряет память в трейлере триллера «Хитмен. Последнее дело»
Анастасия Евграфова становится одержима изощренным маньяком в трейлере сериала «Внутри убийцы»
Молодые люди принимают участие в опасном эксперименте в трейлере хоррора «Клаустрофобы: Инсомния»
Через неделю в прокат выходит хоррор «Нечисть» с Фрейей Аллан
Уилл Смит сыграет в боевике «Сахарные бандиты»
Гийом Кане воссоединяется с Альбой Рорвахер в трейлере романтической драмы «(Не)бывшие»
Объявлен основной актерский состав новой «Фантастической четверки»
Титаны сражаются с общим врагом во втором трейлере «Годзиллы и Конга: Новая империя»
14 февраля 2024
В кино выходит хоррор «Алиса в стране кошмаров» — доступен трейлер
В Москве прошла премьера музыкальной романтической комедии «Между нами лето»
Трейлер «Дэдпула и Росомахи» набрал за первые сутки рекордное количество просмотров
Неузнаваемые Джесси Айзенберг и Райли Кио живут в лесу в трейлере комедии «Лохматые предки»
Принцесса Милли Бобби Браун сражается с ящером в трейлере фильма «Дева и дракон»
Любовь до гроба: 7 фильмов ужасов на День святого Валентина
Ни целостности, ни веселья: критики разгромили «Мадам Паутину»
13 февраля 2024
Звери сбегают из цирка в трейлере мультфильма «Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
Дети выслеживают браконьеров в трейлере семейного фильма «Детектив Табо»
5 причин, почему «Лед 3» — идеальный фильм на День святого Валентина
Небезопасные истории о страсти: вышел трейлер фильма «Осторожно — любовь»
Синий тигр спасает мир в трейлере мультфильма «Стражи Вселенной: Как приручить динозавров»
Екатерина Вилкова очаровывает Евгения Цыганова своими руками в трейлере фильма «Сказки Гофмана»
Монашка Сидни Суини беременеет и страдает в трейлере фильма ужасов «Омен. Непорочная»
Девочка и ее мать оказываются в страшной ловушке в трейлере хоррора «Демоны дома Гарретов»
12 февраля 2024
Серия фильмов «Заклятие» завершится четвертой частью
В разработку запущена новая часть «Хищника» — ее снимет режиссер «Добычи»
Сценарист «Крика» готовит сериалы по фильмам «Окно во двор» и «Игра»
Хироюки Санада и Космо Джарвис сражаются против общих врагов в трейлере экшен-сериала «Сегун»
«Дэдпул 3» и другие новинки: какие трейлеры показали в ходе Супербоула 2024
9 февраля 2024
Простая девушка попадает на съемки кино в трейлере фильма «Долгожданный рассвет»
Полчища ядовитых пауков атакуют людей в трейлере хоррора «Паутина страха»
Спин-офф «Соника в кино»: вышел трейлер сериала «Наклз»
Киллиан Мерфи сыграет учителя трудных подростков в фильме «Стив»
Канцлер Кейт Уинслет угрожает своим врагам в трейлере мини-сериала «Режим»
Кто такая Мадам Паутина: 5 вещей, которые нужно знать о персонаже перед просмотром фильма
8 февраля 2024
Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль могут сыграть в новой картине Селин Сон
Мальчик переносится во времена Великой отечественной войны в трейлере фильма «Отряд светлячков»
Вадик Королев ухаживает за Елизаветой Янковской в трейлере городской сказки «Фрау»
5 сериалов о серийных маньяках, основанных на реальных событиях
Марго Робби и Колин Фаррелл сыграют в новом фильме Когонады
Лупита Нионго переживает вторжение инопланетян в трейлере хоррора «Тихое место: День первый»
В прокате стартует хоррор об оккультизме «Астрал. Ритуал Малум»
7 февраля 2024
У Джеймса Кэмерона есть идеи для шестой и седьмой частей «Аватара»
Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан завладевают чемоданчиком в трейлере «Красоток в бегах»
Психолог-профайлер заглядывает в сердце бездны в трейлере сериала «Поймай мне убийцу»
В прокат выходит трогательный фильм «Элла и черный ягуар»
Алексей Филимонов подавляет эмоции в трейлере антиутопии «Аквариум»
6 февраля 2024
Молодая пара подвергается допросу в трейлере психологического триллера «Границы безумия»
Аня Чиповская преподает урок Владимиру Яглычу в трейлере ромкома «Любви не бывает?»
Чудища атакуют Санкт-Петербург в трейлере супергеройского мультсериала «Невский»
15-летний парень переживает поворотный период в своей жизни в трейлере фильма «Лето. Нулевые»
Тигра присоединяется к своим жестоким друзьям в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2»
Молодой офицер влюбляется в травмированную девушку в трейлере драмы «Поцелуй»
5 февраля 2024
Эрик Бана раскрывает шокирующую правду в трейлере триллера «Город тайн: Исчезнувшая»
Студенты разгадывают страшную тайну в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Мост призраков»
Усатый Павел Прилучный избавляется от порчи в тизере сериала «13 клиническая. Начало»
Начались съемки фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной
Алана Хаим и Тейяна Тейлор сыграют в новом фильме Пола Томаса Андерсона
Милош Бикович лишился роли в третьем сезоне «Белого лотоса»
Миссия выполнима: 6 новых шпионских фильмов, которые стоят вашего внимания
Майка Монро обнаруживает нечто ужасающее в трейлере хоррора «Собиратель душ»
3 февраля 2024
11 лучших фильмов «Сандэнса», которые стоит посмотреть
2 февраля 2024
Эми Уайнхаус становится звездой в трейлере байопика «Возвращаюсь к нормальной жизни»
Тим Бертон снимет ремейк фантастического хоррора «Атака 50-футовой женщины»
Эми Адамс сыграет с Дженной Ортегой в экранизации романа «Клара и Солнце»
Никита Волков предлагает сделку Лиане Грибе в трейлере сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
В Санкт-Петербурге состоится специальный показ драмы «Прелесть»
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
Не просто красавчик: 5 причин, почему все без ума от Джейкоба Элорди
1 февраля 2024
Начались съемки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман
Александр Горбатов оказывается в эпицентре крупной шпионской игры в трейлере сериала «ГДР»
Рэйф Файнс готовит режиссерский проект, в котором он также исполнит главную роль
Бравый Кирилл Зайцев встречается с необычным зверем в трейлере фильма «Финист. Первый богатырь»
Котик не спас: критики прохладно приняли фильм Мэттью Вона «Аргайл: Супершпион»
Что смотреть в феврале: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
