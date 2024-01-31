Меню
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за январь 2024 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 января 2024
Звезды российского кино размышляют о любви в трейлере альманаха «Он+Она»
Деревянко, гроб и Bad Balance: 5 причин посмотреть «Конец славы»
Изнасилованная девушка добивается справедливости в трейлере триллера «Дьявол в деталях. Дело Миранды»
Непохожие женщина и мужчина влюбляются без памяти в трейлере ромкома «Природа любви»
Крис Рок снимет англоязычный ремейк «Еще по одной»
В повторный российский прокат выйдет мультфильм Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе»
Генри Кавилл расправляется с нацистами в трейлере фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»
30 января 2024
Мнимое спасение разделяет общество в трейлере сериала «Выжившие 2»
Роль Супергерл в новой киновселенной DC досталась Милли Олкок
Нафаня! Вышел тизер игрового фильма «Домовенок Кузя»
Грю спасает свою многочисленную семью в трейлере «Гадкого я 4»
Зло захватывает Нью-Йорк в новом трейлере «Охотников за привидениями: Леденящий ужас»
Оксана Акиньшина пьет и ведет адвокатскую практику в трейлере сериала «Неверные»
Александр Яценко помогает мальчику совершить подвиг в трейлере фильма «Ненормальный»
В прокате стартует семейный мультфильм «Как приручить монстров»
Триллер «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн выйдет в России
29 января 2024
Крис Пратт снимется в научно-фантастическом триллере Тимура Бекмамбетова
Стало известно, когда начнутся съемки фильма Ричарда Линклейтера о французской «новой волне»
Дев Патель становится на защиту слабых в трейлере боевика о мести «Манкимэн»
Зак Эфрон нанимает Джона Сину в качестве фейкового друга в трейлере комедии «Рики Стэники»
Лили Гладстоун сыграет в фильме по сценарию Чарли Кауфмана «Полиция памяти»
28 января 2024
В России вышло коллекционное печатное издание, посвященное женщинам в кино
26 января 2024
Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер снимутся в шпионском триллере Стивена Содерберга
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон готовят фильм о похищении «Животные»
Джулианна Мур и Тильда Суинтон сыграют в первом англоязычном фильме Педро Альмодовара
Джулия Луи-Дрейфус переживает утрату благодаря говорящей птице в трейлере фильма «Тьюздей»
Искусный вор Юрий Стоянов становится няней в трейлере сериала «Артист с большой дороги»
Девушка становится одержима изощренным серийным убийцей в трейлере триллера «Красные комнаты»
Сидни Суини вынашивает «чудесного» ребенка в трейлере психологического хоррора «Дитя дьявола»
Джейк Джилленхол дерется с Конором Макгрегором в трейлере боевика «Дом у дороги»
25 января 2024
Милош Бикович и Регина Тодоренко становятся аватарами в трейлере ромкома «Любовь со второго взгляда»
Обри Плаза, Крис Эванс и Маргарет Куэлли снимутся в новом фильме Итана Коэна
Гражданская война охватывает США в трейлере фильма «Падение империи»
«Мы зачастую просто жили в кадре»: интервью с актерами из сериала «Слова пацана»
Марк Эйдельштейн и Даша Верещагина разрывают континуум в трейлере фильма «Сто лет тому вперед»
Через неделю в кинотеатрах стартует ромком «Моя прекрасная свадьба»
В прокат выходит киноадаптация «Мастера и Маргариты» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь
24 января 2024
Никита Кологривый и его семья заводят медвежонка в трейлере фильма «Я — медведь»
«Квартет И» отправляется в Турцию в трейлере комедии «Один день в Стамбуле»
Райан Гослинг крайне расстроен, что Грета Гервиг и Марго Робби не получили номинаций на «Оскар»
Мир нуждается в спасителе в новом трейлере сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
24 хоррора, которые выйдут до конца 2024 года
«Оппенгеймер», «Бедные-несчастные» и другие: объявлены номинанты на «Оскар» 2024
23 января 2024
Джон Бойега сыграет главную роль в многосерийном приквеле «Книги Илая»
Космонавтка Нуми Рапас попадает в искаженную реальность в трейлере сериала «Созвездие»
В разработку запущена новая часть «Мира Юрского периода»
Обаятельный аферист Эндрю Скотт получает задание в тизере сериала «Рипли»
Мутанты в Ленинграде 1940-х: вышел финальный трейлер сериала «Иные»
Глен Пауэлл угощает пирогом Адрию Архону в тизере фильма Ричарда Линклейтера «Я не киллер»
22 января 2024
Парень и девушка переживают первую любовь в трейлере фильма «Между нами лето»
Уволенные с ликероводочного завода женщины запускают свой бизнес в трейлере сериала «Повышая градус»
Два мышонка пробираются на Ноев ковчег в трейлере мультфильма «Звериный рейс»
Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев остаются одни во всем мире в трейлере ромкома «Адам и Ева»
Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон о «Белой птице», смелости и уроках истории и доброты
Елена Подкаминская замышляет коварный план в трейлере сериала «Сергий против нечисти. Яга»
Андроид выходит из-под контроля в трейлере фантастического триллера «Иллюзия превосходства»
19 января 2024
Каков сериал на вкус: в Петербурге можно попробовать сет настоек «Повышая градус»
Джо Кири и Камила Морроне грабят банк в трейлере фильма «Мармелад»
Джонни Депп завершает съемки фильма «Моди» — появились фото с площадки
Вампир защищает мать-одиночку в трейлере хоррора «Багровый рассвет»
Вуди Харрельсон помогает Нико Паркер пережить горе в трейлере драмеди «Солнечное побережье»
Дольф Лундгрен защищает важную свидетельницу в трейлере боевика «Крайне опасен»
18 января 2024
Охотники за артефактами переносятся во времена Второй мировой в трейлере фильма «Блиндаж»
Элитный поселок потрясает загадочное убийство в трейлере сериала «Престиж»
Адам Драйвер договаривается о главной роли в новом фильме от режиссера «Жизни других»
Свадьбе мешают необъяснимые проблемы в трейлере гротескной комедии «Нерешительный жених»
Коко Шанель конкурирует с Кристианом Диором в трейлере сериала «New Look: Революция стиля»
Девочка спасает свою необычную подругу в трейлере семейного фильма «Элла и черный ягуар»
Сегодня в прокат выходит остросюжетный триллер о выживании «Из глубины»
17 января 2024
Мария Мацель конфликтует с бросившей ее матерью в трейлере фильма «Детка»
Вышел трейлер роуд-муви Bleeding Love с Юэном Макгрегором и его дочерью Кларой в главных ролях
24 января в Москве стартует фестиваль американского кино AMFEST
Сэмюэл Беккет знакомится с Джеймсом Джойсом в трейлере фильма «Гении»
Орландо Блум противостоит Энди Макдауэлл в трейлере экшен-триллера «Карающая длань»
Экранизация классики и сиквел «Майора Грома»: 10 главных российских фильмов 2024 года
Дочь Александра Петрова влюбляется и становится фигуристкой в трейлере фильма «Лед 3»
Вампир Горча выходит на охоту в дублированном трейлере хоррора «Вурдалак»
16 января 2024
Адам Сэндлер знакомится с космическим пауком в трейлере фильма «Космонавт»
Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи получили роли во втором сезоне «Монстра»
Роман Маякин заключает сомнительную сделку в тизере сериала «Сергий против нечисти. Яга»
Рокко Сиффреди делает карьеру в порноиндустрии в трейлере сериала «Суперсекс»
Полицейский и преступник меняются внешностью в трейлере триллера «В теле убийцы»
Тео Джеймс заходит в криминальные «джунгли» в трейлере сериала «Джентльмены»
Елена Яковлева переосмысляет свою жизнь в трейлере драмы «Свет»
Новые победы «Наследников», «Медведя» и «Грызни»: объявлены лауреаты «Эмми» 2023
15 января 2024
Ларри Дэвид раздражает всех вокруг в трейлере финального сезона «Умерь свой энтузиазм»
Хитрая Джина Родригес завоевывает Тома Эллиса в трейлере ромкома «Игроки»
Пенелопа Крус и Джесси Бакли сыграют в новой версии «Невесты Франкенштейна»
Иван Янковский сыграет в драматическом сериале «Аутсорс»
Милош Бикович получил роль в третьем сезоне «Белого лотоса»
13 супергеройских фильмов и сериалов, которые выйдут в 2024 году
13 января 2024
«Дом Дракона», Fallout и «Дюна»: 22 сериала, которые нас ждут в 2024 году
12 января 2024
Хитовый стендап-концерт Павла Воли будет показан на ТНТ
В разработку запущен «Топ Ган 3» с Томом Крузом
Девочка-вампир атакует Мелиссу Барреру в трейлере эффектного хоррора «Эбигейл»
Трейлер второго сезона Halo обещает эпическую межзвездную битву
Натали Портман и Джон Красински сыграют в новом фильме Гая Ричи «Фонтан молодости»
Дональд Гловер и Майя Эрскин становятся шпионами в трейлере сериала «Мистер и миссис Смит»
11 января 2024
Вышел трейлер байопика об Эми Уайнхаус Back to Black
Триллер «Остров изгоев» получил новую дату выхода в прокат
Мишонн разыскивает Рика в трейлере сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»
Студия Paramount разрабатывает новый полнометражный «Звездный путь»
Дэнни Бойл и Алекс Гарленд готовят новый сиквел зомби-триллера «28 дней спустя»
Максим Лагашкин становится мэром необычного города в трейлере сериала «Очевидное невероятное»
Стопроцентный Джейсон Стэйтем: появились отзывы о боевике «Пчеловод»
Петя и Катя зовут своих друзей гулять в отрывке из мультфильма «Турбозавры. Год Дракона»
Леонардо ДиКаприо сыграет в новом фильме Пола Томаса Андерсона
10 января 2024
Кто такая Эхо: предыстория на страницах комиксов, роль в MCU и разбор нового сольного сериала
Том Круз вновь будет сотрудничать с Warner Bros
Создатель «Мандалорца» снимет полнометражный фильм о Дине Джарине и Грогу
Эйса Гонсалес оказывается в эпицентре вселенского катаклизма в трейлере мини-сериала «Задача трех тел»
Журналист Энсел Элгорт раскрывает криминальный заговор в трейлере второго сезона «Полиции Токио»
Между Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн нарастает напряжение в трейлере фильма «Материнский инстинкт»
9 января 2024
Влюбленные встречаются раз в год на протяжении 14 лет в трейлере мини-сериала «Один день»
Мартин Скорсезе закончил сценарий фильма «Жизнь Иисуса»
Пол Верховен заявил, что готов вернуться к жанровому кино при наличии качественного сценария
Уэс Андерсон начнет съемки своего нового фильма весной
Съемки финального сезона «Очень странных дел» официально начались
«Майор Гром: Игра» получил дату выхода в прокат
Канал ТНТ продолжит делать праздничные фильмы на основе классических советских комедий
8 января 2024
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, когда выйдет его новый фильм «Мегалополис»
Джейкоб Элорди сыграет монстра Франкенштейна в новом фильме Гильермо дель Торо
Что смотреть в новом году: 22 самых ожидаемых фильма 2024
Национальное общество кинокритиков США признало лучшим фильмом года «Прошлые жизни»
«Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в сумме уже более 4 млрд рублей
«Оппенгеймер», «Наследники» и другие: объявлены победители «Золотого глобуса» 2024
7 января 2024
Новогодний эфир ТВ: программа передач на 8 января 2024 года
6 января 2024
Новогодний эфир ТВ: программа передач на 7 января 2024 года
5 января 2024
Братья Сэфди больше не будут снимать кино вместе
Кэтрин Ньютон влюбляется в мертвеца Коула Спроуса в трейлере комедии «Лиза Франкенштейн»
4 января 2024
Приквел «Омена»: вышел трейлер хоррора «Первое знамение»
Трумен Капоте предает своих подруг в трейлере второго сезона антологии «Вражда»
Лучший сезон со времен первого: появились отзывы о четвертой части «Настоящего детектива»
10 сериалов, в которых герои начали жизнь с чистого листа
3 января 2024
Вышел финальный трейлер мюзикла «Дрянные девчонки»
Джек Блэк сыграет в экранизации видеоигры Minecraft
Кевин Харт организовывает кражу золота в трейлере экшен-комедии «Воздушное ограбление»
1 января 2024
Что смотреть на праздниках дома: 8 новинок — от семейного фэнтези до триллеров
