31 марта 2024
Этот неловкий момент: 7 случаев из старых фантастических фильмов, которые теперь вызывают смех
29 марта 2024
Полина Гагарина оказывается в ловушке в трейлере сериала «Красные линии»
Максим Матвеев становится подсадным кандидатом на выборах в трейлере сериала «Спойлер»
Роберт Дауни — младший приглашает в мир шпионажа в трейлере сериала «Сочувствующий»
Джерри Сайнфелд участвует в войне завтраков в трейлере комедии «Без глазури»
«Винни-Пух: Кровь и мед»: анонсирована третья часть, вторая получила дату выхода в России
Попкорновый блокбастер: появились рецензии на фильм «Годзилла и Конг: Новая империя»
28 марта 2024
Создатели «Синистера» готовят ремейк «Ночи охотника»
Мадс Миккельсен осваивает дикие земли в трейлере исторической драмы «Меч короля»
Остин Батлер снимется в новом фильме Даррена Аронофски «Пойман на воровстве»
На YouTube вышла короткометражка о Майлзе Моралесе «Паук внутри»
В прокат выходит вдохновляющий фильм «Ненормальный» с Илларионом Маровым
27 марта 2024
Эмма Стоун гоняет на спорткаре и танцует в тизере фильма Йоргоса Лантимоса «Виды доброты»
Гоша Куценко и Виктор Хориняк берут под опеку сирот в трейлере «Непослушников»
«Кавказский Болливуд»: вышел трейлер комедии «Как я встретил ее маму»
Джулия Робертс исполнит главную роль в фильме Луки Гуаданьино «После охоты»
Подростки разыскивают страницы из волшебной книги в трейлере сериала «Хроники Спайдервика»
«Пираты Карибского моря 6» будут не сиквелом, а перезапуском
26 марта 2024
Уилл Смит и Мартин Лоуренс берутся за новую миссию в трейлере «Плохих парней 4»
Киллиан Мерфи сыграет в драме «Кровь управляет углем»
Лили Гладстоун и Райли Кио расследуют шокирующее преступление в трейлере мини-сериала «Под мостом»
Скарлетт Йоханссон договаривается о главной роли в «Мире Юрского периода 4»
Вигго Мортенсен оставляет возлюбленную Вики Крипс в трейлере вестерна «Мертвые не причиняют боли»
Что смотреть на Apple TV: 10 главных премьер 2024 года
25 марта 2024
10 самых популярных фильмов Netflix, которые стоит пересмотреть в 2024
8 лучших остросюжетных фильмов-катастроф за последние 5 лет
В «Джокере: Безумие на двоих» будет не менее пятнадцати музыкальных номеров
Шпионка Элизабет Мосс хранит секрет в трейлере мини-сериала «Завеса»
Рэпер Xatar занимается криминалом и записывает альбом в трейлере фильма «Золото Рейна»
Шути Гатва путешествует по разным эпохам в трейлере нового «Доктора Кто»
Игровой фильм «Волшебник Изумрудного города» обрел дату выхода в прокат
Колин Фаррелл стремится стать главным гангстером в Готэме в трейлере сериала «Пингвин»
22 марта 2024
Коп Джефф Дэниелс ведет дела в умирающем городке в трейлере второго сезона «Американской ржавчины»
Любовь лабрадора и спаниеля преодолевает преграды в трейлере фильма «Собачий побег»
Питер Галлахер жертвует собой в трейлере экологического триллера «Гуманность»
Рейнира или Алисента: второй сезон «Дома Дракона» получил сразу два трейлера
Дженна Ортега знакомится со зловредным Майклом Китоном в трейлере «Битлджуса 2»
21 марта 2024
Новый сериал от создателей «Игры престолов»: в чем феномен «Задачи трех тел» и стоит ли его смотреть?
11 новых мини-сериалов 2023 года, доступных на Netflix прямо сейчас
В разработку запущен фильм по видеоигре The Sims
Триллер о мире высокой моды: вышел трейлер фильма «Наследник»
Запас ностальгии исчерпывается: появились отзывы о фильме «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Райан Гослинг оказывается в эпицентре криминальных интриг в новом трейлере «Каскадеров»
Ксеноморфы атакуют Кейли Спейни в трейлере «Чужого: Ромул»
20 марта 2024
8 фантастических фильмов, которые все будут обсуждать в 2024 (2 из них уже вышли!)
10 лучших новых сериалов 2024 года, уже доступных на Netflix
10 лучших турецких сериалов 2023 года с самой высокой оценкой зрителей
7 лучших корейских дорам, вышедших за последние 5 лет
Какой ты герой фильмов Тарантино по знаку Зодиака?
В кино и на Нетфликсе: 10 новых фильмов и сериалов марта 2024, которые нельзя пропустить
10 добрых советских фильмов, которые стоит показать детям в 2024
15 забытых советских комедий смешнее Иронии судьбы
Команда пернатых героев спасает свой городок в трейлере мультфильма «Суперпташки: Улетная миссия»
Сэмюэл Л Джексон и Венсан Кассель выслеживают маньяка-сектанта в трейлере детектива «След киллера»
Александр Метелкин оказывается в пучине Великой Отечественной войны в трейлере боевика «Блиндаж»
Девушка-кинооператор разыскивает пропавших метеорологов в трейлере триллера «Туман»
Джедаи противостоят смертоносному врагу в трейлере сериала «Аколит»
19 марта 2024
Аня Тейлор-Джой мстит Крису Хемсворту в новом взрывном трейлере «Фуриосы»
10 фильмов, на съемках которых произошла трагедия
10 старых вестернов, которые выглядят круче фильмов 2024 года
Трэш-список Тарантино: 10 культовых фильмов, которые режиссер ненавидит
15 низкобюджетных фэнтези-фильмов из 80х, ставших культовой классикой
10 лучших сериалов в жанре вестерн, умудрившихся превзойти Йеллоустоун
Только для взрослых: 13 убойных фильмов с рейтингом 18+ на Netflix
Нолан позавидует: 10 выносящих мозг триллеров на Netflix в марте 2024
Милла Йовович и Дженнифер Хадсон выживают в мире без кислорода в трейлере триллера «Дыши!»
Артем Ткаченко и Софья Эрнст охотятся за сокровищем в трейлере экшена «Золото Умальты»
Идеальный фасад семьи Глафиры Тархановой рушится в трейлере второго сезона «Обоюдного согласия»
«Мне хотелось найти персонажа, способного сплотить людей»: эксклюзивное интервью с Сергеем Светлаковым
Древняя песнь пробуждает демонические силы в трейлере хоррора «Все что нужно — это смерть»
София Бутелла сражается с инопланетными захватчиками в трейлере «Мятежной Луны 2»
18 марта 2024
Люси Бойнтон разрывается между прошлым и настоящим в трейлере фэнтези «Величайшие хиты»
Оливер Джексон-Коэн сражается с бандитами в трейлере боевика «Драйвер»
Стартовали съемки «Тещи 2»
Студия DC готовит игровой фильм «Юные титаны»
Смешной Крис Пайн становится сыщиком в трейлере комедии «Чистильщик бассейнов»
14 забытых советских фильмов, которые стоит посмотреть каждому
16 достойных фильмов СССР, о которых знают лишь единицы
17 марта 2024
8 новых китайских сериалов про любовь, которые лучше корейских дорам
10 новых турецких исторических сериалов лучше Великолепного века
8 лучших сериалов Netflix за последние 10 лет про детей со сверхспособностями
12 лучших турецких сериалов, которые можно посмотреть бесплатно в марте 2024
Топ 7 корейских дорам на Netflix с высоким рейтингом (они получили 100% от Rotten Tomatoes)
7 лучших корейских дорам про друзей детства
Стивен Кинг считает, что эти 10 фильмов – напрасная трата времени
8 лучших исторических сериалов на Netflix с оценкой 100% Rotten Tomatoes
12 лучших фантастических фильмов на Netflix в марте 2024
10 культовых фильмов СССР, которые иностранцы не смогли понять
15 фильмов СССР, которые обязан посмотреть каждый (и это не Ирония судьбы)
16 марта 2024
Эти 12 британских фильмов ужасов страшнее всего, что сняли в Голливуде
12 фильмов, похожих на 50 оттенков серого – но намного интимнее
12 лучших фильмов, которые держат в напряжении до последней минуты
15 забытых советских фильмов, которые обязательно нужно показать детям
Лучше Чужестранки: 10 топовых исторических сериалов на Netflix
10 аниме, которые обязательно стоит посмотреть на Netflix в марте
10 душевных советских фильмов, которые редко показывают по телевизору – а зря
15 марта 2024
Вышел трейлер анимационной футуристической антиутопии «Белое пластиковое небо»
Отмененный сериал «Сквозь снег» все-таки получит финальный сезон
Седьмой сезон «Черного зеркала» выйдет в 2025 году и будет включать сиквел «USS Каллистера»
Молодежь отправляется в Индию в трейлере картины «Надо снимать фильмы о любви»
14 марта 2024
Билл Скарсгард возвращается с того света ради мести в трейлере ремейка «Ворона»
Серийный убийца охотится на женщин в трейлере сериала «Тень Чикатило»
Экшен с сердцем: критики тепло приняли боевик «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант
Дженнифер Лопес спасает человечество в трейлере фантастического триллера «Атлас»
В новом фильме Ари Астера снимутся Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Остин Батлер и Педро Паскаль
Майя Хоук мечтает написать хорошую историю в трейлере фильма «Дикая кошка»
7 важных моментов из романа «Дюна», которые не показали в фильмах
13 марта 2024
Результаты ДНК-тестов вносят сумятицу в светское общество в трейлере комедии «Неожиданные связи»
Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт в «Крике 7»
Даниэль Брюль предстает в образе знаменитого модельера в трейлере сериала «Стать Карлом Лагерфельдом»
Аня Чиповская ненавидит и любит Владимира Яглыча в трейлере ромкома «Любви не бывает?»
12 мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за 1 день
Повеса Даниил Воробьев влюбляется в Ангелину Загребину в трейлере мелодрамы «Почему ты?»
«Бэтмен 2» перенесен, «Веном 3» обрел официальное название и новую дату релиза
Олег Шепс, Виктория Райдос и Илья Ларионов провели публичное выступление в Санкт-Петербурге
12 марта 2024
Павел Прилучный и Зепюр Брутян соблазняют своих соседей в трейлере комедии «Неприличные гости»
Павел Деревянко скрывается под личиной насмешника в эксклюзивном отрывке из экшена «Золото Умальты»
Потомок Сатаны жаждет своего рождения в трейлере хоррора «Омен. Первое знамение»
Глафиру Тарханову подозревают в убийстве мужа в трейлере второго сезона сериала «Обоюдное согласие»
Юра Борисов читает знаменитые стихи в тизере байопика «Пророк. История Александра Пушкина»
Подковерные игры: 6 увлекательных политических сериалов на злобу дня
11 марта 2024
5 ностальгических фильмов и сериалов, чтобы вспомнить 90-е
Вышел финальный трейлер научно-фантастического мини-сериала «Задача трех тел»
Николас Кейдж сохраняет бдительность в трейлере триллера «Судная ночь в Аркадии»
Семь побед «Оппенгеймера»: объявлены лауреаты «Оскара» 2024
10 марта 2024
Тревога и Стыд подавляют другие эмоции в трейлере мультфильма «Головоломка 2»
«Золотая малина» 2024: «Винни-Пух: Кровь и мед» признан худшим фильмом прошлого года
8 марта 2024
Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» продлен сразу на два сезона
8 сериалов, в которых женщины смело берут жизнь в свои руки
7 марта 2024
Элла Пернелл изучает постапокалиптический мир в трейлере сериала Fallout
Супергерой Тихон Жизневский противостоит новому могучему злодею в трейлере «Майора Грома: Игра»
Милош Бикович присоединяется к жителям Патриков в трейлере четвертого сезона «Беспринципных»
В разработку запущен ремейк советской сказки «Варвара-краса, длинная коса»
Энн Хэтэуэй влюбляется в популярного молодого певца в трейлере фильма «Мысль о тебе»
Чертовщина в прямом эфире: вышел трейлер хоррора «Полночь с дьяволом»
Замужняя женщина отдается своим желаниям в трейлере фильма «Дождь из мужчин»
6 марта 2024
Подошли к концу съемки супергеройской комедии «УничтоЖанна» с Юлией Егеревой и Павлом Прилучным
Теряющий память Рассел Кроу расследует давнее убийство в трейлере детектива «Спящие псы»
В разработку запущен анимационный сериал «Сумерки»
Анонсирована третья часть «Холопа»
Мирные люди защищают Москву в трейлере военного мини-сериала «По зову сердца»
Дружба технологии и природы: вышел трейлер визуально захватывающего мультфильма «Дикий робот»
Частный детектив Колин Фаррелл раскрывает заговор в Калифорнии в трейлере сериала «Шугар»
5 марта 2024
Юэн Макгрегор становится узником в отеле в трейлере мини-сериала «Джентльмен в Москве»
Стартовали съемки фэнтезийного фильма «Колотун» с Иваном Колесниковым и Агатой Муцениеце
Мелани Тьерри разыскивает мать в психиатрической больнице в трейлере драмы «Бал сумасшедших»
Банкир Павел Прилучный становится прислугой в трейлере комедии «Водитель-олигарх»
Прожорливый рыжий кот встречает своего отца в трейлере мультфильма «Гарфилд в кино»
Эндрю Скотт проворачивает аферы в трейлере мини-сериала «Рипли»
4 марта 2024
Юные сенегальцы отправляются в погоню за мечтой в трейлере фильма «Я — капитан»
За первые дни в прокате «Дюна: Часть вторая» собрала $178,5 млн
Пьер Нинэ берет на себя роль карателя в трейлере новой экранизации «Графа Монте-Кристо»
Повседневные звуки образовывают гармонию в трейлере фильма «Музыка»
Мэделин Петш и ее жених оказываются в ловушке в трейлере хоррора «Незнакомцы: Часть первая»
3 марта 2024
План на неделю: 12 фильмов, которые стоит посмотреть до церемонии «Оскар»
1 марта 2024
Вышел финальный трейлер «Охотников за привидениями: Леденящий ужас»
Джессика Честейн и Питер Сарсгаард раскрывают болезненное прошлое в трейлере драмы «Память»
Александр Робак и Юлия Марченко теряют сына в трейлере драмы «Вечная зима»
Билл Найи отправляется на чемпионат по футболу среди бездомных в трейлере фильма «Прекрасная игра»
Брутальный Остин Батлер разрывается между Джоди Комер и Томом Харди в трейлере «Байкеров»
В производство запущен новый фильм о приключениях Петрова и Васечкина
Маньяк в Выборге: на стриминге выходит детективный сериал «Черное солнце»
Что смотреть в марте: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
