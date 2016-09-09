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Михаил Ромм
Михаил Ромм
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Михаил Ромм
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Дата рождения
24 января 1901
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
1 декабря 1971
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Михаила Ромм
Родился 24 января 1901 года. Иркутск, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Михаила Ромм
И все-таки я верю...
драма, документальный
1974, СССР
7.0
Обыкновенный фашизм
документальный
1965, СССР
6.0
Девять дней одного года
драма
1961, СССР
8.0
Убийство на улице Данте
драма
1956, СССР
7.0
Адмирал Ушаков
драма, биография
1953, СССР
7.0
Корабли штурмуют бастионы
драма, военный, биография
1953, СССР
5.0
Секретная миссия
триллер, криминал, драма, исторический
1950, СССР
5.0
Русский вопрос
драма
1947, СССР
6.0
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