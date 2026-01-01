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Михаил Ромм
Mikhail Romm
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Персоны
Михаил Ромм
Михаил Ромм
Mikhail Romm
Дата рождения
24 января 1901
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
1 декабря 1971
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Михаила Ромм
Родился 24 января 1901 года. Иркутск, Российская Империя (Россия).
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Популярные фильмы
7.9
Девять дней одного года
(1961)
7.5
Пышка
(1934)
7.5
Мечта
(1941)
Билеты
Фильмография Михаила Ромм
7.3
И все-таки я верю...
I vsyo-taki ya veryu...
драма, документальный
1974, СССР
Онлайн
7.1
Обыкновенный фашизм
Obyknovennyy fashizm
документальный
1965, СССР
Онлайн
7.9
Девять дней одного года
Nine Days of One Year
драма
1961, СССР
Онлайн
6.9
Жених с того света
Zhenikh s togo sveta
комедия
1958, СССР
Онлайн
6.8
Обыкновенный человек
Obyknovennyy chelovek
комедия, мелодрама
1957, СССР
Онлайн
6.9
Убийство на улице Данте
Ubiystvo na ulitse Dante
драма
1956, СССР
5.6
Долгий путь
Dolgiy put
драма, исторический, мелодрама
1956, СССР
7.5
Адмирал Ушаков
Admiral Ushakov
драма, биография
1953, СССР
Онлайн
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Новости о Михаиле Ромм
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