Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Георгий Жженов

Георгий Жженов

Георгий Жженов
Георгий Жженов
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 марта 1915
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
8 декабря 2005
Карьера
Актер
Биография Георгий Жженов

Родился 22 марта 1915 года. Петроград, Российская Империя (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Георгий Жженов
Конец операции «Резидент»
Конец операции «Резидент»
боевик, приключения 1986, СССР
6.0
Возвращение Резидента
Возвращение Резидента
триллер 1982, СССР
7.0
Экипаж
Экипаж
боевик, драма 1980, СССР
7.0
Однофамилец
Однофамилец
мелодрама 1978, СССР
0.0
Лекарство против страха
Лекарство против страха
криминал 1978, СССР
6.0
«Посейдон» спешит на помощь
«Посейдон» спешит на помощь
боевик, приключения 1977, СССР
5.0
Горячий снег
Горячий снег
драма, военный 1972, СССР
7.0
Судьба «Резидента»
Судьба «Резидента»
детектив, приключения 1970, СССР
7.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Приложение киноафиши