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Георгий Жженов
Георгий Жженов
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Георгий Жженов
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Дата рождения
22 марта 1915
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
8 декабря 2005
Карьера
Актер
Биография Георгий Жженов
Родился 22 марта 1915 года. Петроград, Российская Империя (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Георгий Жженов
Конец операции «Резидент»
боевик, приключения
1986, СССР
6.0
Возвращение Резидента
триллер
1982, СССР
7.0
Экипаж
боевик, драма
1980, СССР
7.0
Однофамилец
мелодрама
1978, СССР
0.0
Лекарство против страха
криминал
1978, СССР
6.0
«Посейдон» спешит на помощь
боевик, приключения
1977, СССР
5.0
Горячий снег
драма, военный
1972, СССР
7.0
Судьба «Резидента»
детектив, приключения
1970, СССР
7.0
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