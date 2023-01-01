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Касабланка
Касабланка, 1942: актеры и роли
Casablanca
Касабланка
1942 / США
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8.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Касабланка, 1942: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кертиц
Michael Curtiz
В ролях
Хамфри Богарт
Humphrey Bogart
Ингрид Бергман
Ingrid Bergman
Петер Лорре
Peter Lorre
Конрад Фейдт
Conrad Veidt
Клод Рейнс
Claude Rains
Сидни Гринстрит
Sydney Greenstreet
Пол Хенрейд
Paul Henreid
Мадлен ЛеБо
Madeleine LeBeau
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