О персоне
Фильмография
Мадлен ЛеБо
Madeleine LeBeau
Дата рождения
10 июня 1923
Возраст
92 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
1 мая 2016
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
8.2
Касабланка
(1942)
Билеты
6.2
Парижанка
(1957)
Фильмография Мадлен ЛеБо
6.2
Парижанка
Une parisienne
комедия
1957, Франция / Италия
8.3
Касабланка
Casablanca
драма, мелодрама
1942, США
Смотреть трейлер
Билеты
