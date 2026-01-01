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Майкл Кертиц
Michael Curtiz
Киноафиша
Персоны
Майкл Кертиц
Майкл Кертиц
Michael Curtiz
Дата рождения
24 декабря 1886
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
10 апреля 1962
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Майкла Кертица
Родился 24 декабря 1886 года. Будапешт, Венгрия.
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8.2
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(1942)
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(1938)
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(1945)
Фильмография Майкла Кертица
6.3
История Хелен Морган
The Helen Morgan Story
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1957, США
7.6
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White Christmas
комедия, мюзикл, мелодрама
1954, США
6.8
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1951, США
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Young Man with a Horn
мелодрама, мюзикл, биография, драма
1950, США
7.5
Переломный момент
The Breaking Point
криминал, драма, нуар
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Жизнь с отцом
Life with Father
комедия
1947, США
7.9
Милдред Пирс
Mildred Pierce
нуар, мелодрама, драма, детектив
1945, США
5.8
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This Is the Army
комедия, мюзикл, мелодрама
1943, США
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