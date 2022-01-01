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Майкл Кертиц
Майкл Кертиц
Michael Curtiz
О персоне
Фильмография
Майкл Кертиц
Michael Curtiz
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Дата рождения
24 декабря 1886
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
10 апреля 1962
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Майкла Кертица
Родился 24 декабря 1886 года. Будапешт, Венгрия.
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Фильмография Майкла Кертица
История Хелен Морган
биография, мюзикл, драма
1957, США
6.0
Светлое Рождество
комедия, мюзикл, мелодрама
1954, США
7.0
Я увижу тебя в своих снах
биография, комедия
1951, США
6.0
Трубач
мелодрама, мюзикл, биография, драма
1950, США
7.0
Жизнь с отцом
комедия
1947, США
7.0
Милдред Пирс
нуар, мелодрама, драма, детектив
1945, США
8.0
Это армия
комедия, мюзикл, мелодрама
1943, США
5.0
Касабланка
драма, мелодрама
1942, США
7.0
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