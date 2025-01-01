Меню
О персоне
Фильмография
Конрад Фейдт
Conrad Veidt
Конрад Фейдт
Конрад Фейдт
Conrad Veidt
Дата рождения
22 января 1893
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
3 апреля 1943
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
8.2
Касабланка
(1942)
7.4
Кабинет доктора Калигари
(1920)
7.2
Шпион в черном
(1939)
Фильмография Конрад Фейдт
10
8.3
Касабланка
Casablanca
драма, мелодрама
1942, США
6.5
Мужчины в ее жизни
The Men in Her Life
мелодрама, мюзикл, драма
1941, США
6.9
Багдадский вор
The Thief of Bagdad
семейный, сказка
1940, Великобритания
7.2
Шпион в черном
The Spy in Black
триллер, военный, приключения
1939, Великобритания
5.9
Под кардинальской мантией
Under the Red Robe
приключения
1937, Великобритания / США
6.6
Я был шпионом
I Was a Spy
драма, военный
1933, Великобритания
7
Руки Орлака
Orlacs Hände
фантастика, ужасы, криминал
1924, Германия / Австрия
6.6
Кабинет восковых фигур
Das Wachsfigurenkabinett
фэнтези, ужасы
1924, Германия
7.4
Кабинет доктора Калигари
Cabinet des Dr. Caligari, Das
драма, ужасы, триллер
1920, Германия
7
Не такой, как все
Anders als die Andern
драма
1919, Германия
