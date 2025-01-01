Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Лучшие полнометражные аниме про боевые искусства

Лучшие полнометражные аниме про боевые искусства

Все 24 Онлайн
По году
Сбросить
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
анимация 2025, Япония
8.0
Властелин колец: Война рохирримов
Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация, аниме 2024, Япония / США
7.0
Атака титанов: Последняя атака
Атака титанов: Последняя атака
боевик, анимация, драма 2024, Япония
9.0
Повелитель: Священное королевство
Повелитель: Священное королевство
боевик, приключения, анимация 2024, Япония
7.0
Spy x Family: Код «Белый»
Spy x Family: Код «Белый»
боевик, анимация, комедия, аниме 2023, Япония
8.0
Драконий жемчуг: Супер — супергерой
Драконий жемчуг: Супер — супергерой
боевик, приключения, анимация, аниме 2022, Япония
7.0
Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи
Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи
анимация, аниме 2022, Япония
7.0
Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи
Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи
боевик, приключения, анимация, аниме 2021, Япония
7.0
Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов
Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов
боевик, анимация, фэнтези 2021, Китай
6.0
Белая змея
Белая змея
анимация, мелодрама, фэнтези 2019, Китай / США
7.0
Бэтмен-ниндзя
Бэтмен-ниндзя
анимация, боевик, аниме 2018, Япония / США
5.0
Драконий жемчуг супер: Броли
Драконий жемчуг супер: Броли
анимация, боевик, фэнтези, аниме 2018, Япония
7.0
Мастер меча онлайн: Порядковый ран
Мастер меча онлайн: Порядковый ран
анимация, приключения, фэнтези, аниме 2017, Япония
7.0
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
комедия, семейный, анимация, приключения 2015, Китай
5.0
Король обезьян
Король обезьян
анимация, детский 2015, Китай
6.0
Наруто: Последний фильм
Наруто: Последний фильм
анимация, фэнтези, боевик, аниме 2014, Япония
7.0
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие
анимация, приключения, фэнтези, аниме 2013, Япония
7.0
Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя
Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя
фэнтези, драма, анимация, приключения, аниме 2012, Япония
7.0
Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей
Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей
анимация, драма, приключения, фэнтези, аниме 2012, Япония
7.0
Наруто 9: Путь ниндзя
Наруто 9: Путь ниндзя
приключения, фэнтези 2012, Япония
7.0
Кунг-фу Кролик
Кунг-фу Кролик
приключения, анимация, комедия, боевик, семейный 2011, США
4.0
Наруто 8: Кровавая тюрьма
Наруто 8: Кровавая тюрьма
анимация, аниме 2011, Япония
7.0
Наруто 7: Потерянная башня
Наруто 7: Потерянная башня
аниме , приключения 2010, Япония
6.0
Афросамурай
Афросамурай
фантастика, приключения, анимация, драма, боевик, аниме 2007, Япония
7.0
Сбросить
Жанр
Все Анимация Боевик Приключения Аниме Драма Комедия Фэнтези Мелодрама Детский Семейный Фантастика
Страна
Все Япония США Китай
Год
Все 2000-2009 2010-2019 2020-2025

В этой коллекции мы собрали лучшие аниме-фильмы про боевые искусства, которые подарят вам незабываемые эмоции. Включены китайские аниме про боевые искусства, а также аниме про боевые искусства и магию, где волшебные сражения становятся еще более эпичными. Откройте для себя мир аниме про культивацию и боевые искусства, наслаждаясь историями про культиваторов. В этой подборке вы найдете топ аниме про боевые искусства, включая аниме про ученика боевых искусств и аниме про боевые искусства фэнтези, где герои сражаются с мощными противниками и открывают новые магические горизонты.

Выбор редакции
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
Земля в иллюминаторе: 6 фантастических сериалов про космос
Земля в иллюминаторе: 6 фантастических сериалов про космос
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше