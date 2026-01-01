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Ник Апостолидес
Ник Апостолидес Nick Apostolides
Киноафиша Персоны Ник Апостолидес

Ник Апостолидес

Nick Apostolides

Дата рождения
1 марта 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Актерское амплуа
Герой боевиков, Фантастический герой, Герой триллеров

Биография Ника Апостолидеса

Родился в Бостоне, Массачусетс, США.

Популярные фильмы

Призрак в доспехах 8.2
Призрак в доспехах (2026)
Обитель зла: Бесконечная тьма 5.6
Обитель зла: Бесконечная тьма (2021)
Мост в огне 5.6
Мост в огне (2024)

Фильмография Ника Апостолидеса

Призрак в доспехах 8.2
Призрак в доспехах Kôkaku Kidôtai
боевик, анимация, фантастика 2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Мост в огне 5.6
Мост в огне Aftermath
боевик, триллер 2024, США
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Обитель зла: Бесконечная тьма 5.6
Обитель зла: Бесконечная тьма
боевик, аниме , ужасы, фантастика, мини-сериал 2021, США/Япония
Страдание 4.4
Страдание The Suffering
ужасы, триллер 2016, США
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