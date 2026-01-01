Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ник Апостолидес
Nick Apostolides
Киноафиша
Персоны
Ник Апостолидес
Ник Апостолидес
Nick Apostolides
Дата рождения
1 марта 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Фантастический герой
,
Герой триллеров
Биография Ника Апостолидеса
Родился в Бостоне, Массачусетс, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.2
Призрак в доспехах
(2026)
Билеты
5.6
Обитель зла: Бесконечная тьма
(2021)
5.6
Мост в огне
(2024)
Фильмография Ника Апостолидеса
8.2
Призрак в доспехах
Kôkaku Kidôtai
боевик, анимация, фантастика
2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
5.6
Мост в огне
Aftermath
боевик, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
5.6
Обитель зла: Бесконечная тьма
боевик, аниме , ужасы, фантастика, мини-сериал
2021, США/Япония
4.4
Страдание
The Suffering
ужасы, триллер
2016, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить