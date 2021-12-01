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Освободите Вилли Освободите Вилли
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Free Willy

Освободите Вилли, 1993

1993 / Франция / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Косатка, или как еще называют это огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучи денег.

В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб насущный воровством и попрошайничеством. Джесси находит новых, добрых родителей и ему нужно стереть всякие не очень приличные надписи, которые он нарисовал спреем в парке. И там-то и происходит встреча трудного подростка и кита-убийцы. Они полюбили друг друга с первого взгляда.

А злой владелец парка развлечений по имени Диал уже понял, что зря переводит деньги на непослушного Вилли, и хочет его убить, чтобы получить страховку.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в России 5 апреля 1994
Премьера онлайн 1 декабря 2021
Премьера в мире 16 июля 1993
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Саймон Уинсер
В ролях
Даниэль Харрис
Даниэль Харрис
Аугуст Шелленберг
Майкл Бэколл
Джейсон Джеймс Рихтер
Джейсон Джеймс Рихтер
Лори Петти
Все актеры и съемочная группа
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