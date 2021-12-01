Освободите Вилли, 1993

Косатка, или как еще называют это огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучи денег.



В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб насущный воровством и попрошайничеством. Джесси находит новых, добрых родителей и ему нужно стереть всякие не очень приличные надписи, которые он нарисовал спреем в парке. И там-то и происходит встреча трудного подростка и кита-убийцы. Они полюбили друг друга с первого взгляда.



А злой владелец парка развлечений по имени Диал уже понял, что зря переводит деньги на непослушного Вилли, и хочет его убить, чтобы получить страховку.