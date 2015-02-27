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Алиса Руденко
Alisa Rudenko
Киноафиша
Персоны
Алиса Руденко
Алиса Руденко
Alisa Rudenko
Дата рождения
27 февраля 2015
Возраст
10 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
5.8
Сокровища гномов
(2025)
Билеты
5.6
Царевна-лягушка
(2025)
Билеты
0.0
Все ОК
(2024)
Фильмография Алиса Руденко
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Год
Все
2025
2024
2023
Все
7
Фильмы
2
Сериалы
5
Актриса
7
Оперативная память
детектив
2025, Россия
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5.8
Сокровища гномов
Sokrovishcha gnomov
комедия, приключения, семейный
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
5.6
Царевна-лягушка
Tsarevna-lyagushka
приключения, семейный
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Все ОК
драма, комедия
2024, Россия
Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина
комедия
2024, Россия
Морозко
комедия, драма
2024, Россия
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Ухожу красиво
комедия, боевик
2023, Россия
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Новости о Алиса Руденко
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