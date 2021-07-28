Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анастасия Стежко
Анастасия Стежко
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Анастасия Стежко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Калининград, СССР (Россия)
Рост
176 см
Биография Анастасии Стежко
Родилась 5 сентября 1989 года. Калининград, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Анастасии Стежко
Молодое вино
драма
2019, Россия
2.0
Как я стал русским
комедия
2018, Россия
6.0
Грецкий орешек
мелодрама, комедия
2018, Россия
5.0
Путь сквозь снега
драма
2017, Россия
3.0
Время собирать
мелодрама
2014, Россия
0.0
Простая девчонка
мелодрама
2013, Россия
5.0
Обменяйтесь кольцами
мелодрама
2012, Россия
6.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Звезда «Полицейского с Рублевки» призналась, что ее брак рухнул: ««Я развелась в день свадьбы»
Знаменитость старается держать свою личную жизнь в тайне.
Написать
28 июля 2021 11:36
Все статьи
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было