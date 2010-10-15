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Александра Бабаскина
Александра Бабаскина
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Александра Бабаскина

Дата рождения
15 октября 2010
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Весы

Популярные фильмы

Люся
Люся (2021)
0
Анна и тайна ночи
Анна и тайна ночи (2022)
0
Монастырь
Монастырь (2022)
0

Фильмография Александра Бабаскина

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 1 Сериалы 4 Актриса 5
Когда спадет пелена
Когда спадет пелена
мелодрама 2023, Россия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
семейный, детектив 2023, Россия
Анна и тайна ночи
Анна и тайна ночи
детектив 2022, Россия
Монастырь
Монастырь
драма 2022, Россия
Люся
Люся
драма, комедия 2021, Россия
Новости о Александра Бабаскина
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается»
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается»
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