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Александра Бабаскина
Киноафиша
Персоны
Александра Бабаскина
Александра Бабаскина
Дата рождения
15 октября 2010
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Весы
Популярные фильмы
Люся
(2021)
0
Анна и тайна ночи
(2022)
0
Монастырь
(2022)
0
Фильмография Александра Бабаскина
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2023
2022
2021
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Актриса
5
Когда спадет пелена
мелодрама
2023, Россия
Чижик-Пыжик возвращается
семейный, детектив
2023, Россия
Анна и тайна ночи
детектив
2022, Россия
Монастырь
драма
2022, Россия
Люся
драма, комедия
2021, Россия
Новости о Александра Бабаскина
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается»
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