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Юя Утида
Yuya Uchida
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Персоны
Юя Утида
Юя Утида
Yuya Uchida
Дата рождения
3 декабря 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Сайтама, Япония
Рост
173 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Фантастический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.8
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
(2025)
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(2021)
7.9
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(2012)
Фильмография Юя Утида
Цугаи загробного мира
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2026, Япония
6.1
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8.8
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Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen
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2025, Япония
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6.9
Терминатор: Зеро
боевик, аниме , фантастика, мини-сериал
2024, США
6.2
Загадочные исчезновения
аниме , драма, фэнтези
2024, Россия
6.8
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аниме , комедия, мини-сериал
2023, Япония
7
Семь смертных грехов. Всадники Апокалипсиса
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2023, Япония
7.1
Приоритет чудо-яйца
аниме , фэнтези
2021, Япония
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