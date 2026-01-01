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Юя Утида
Юя Утида Yuya Uchida
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Юя Утида

Yuya Uchida

Дата рождения
3 декабря 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Сайтама, Япония
Рост
173 см
Актерское амплуа
Герой боевиков, Фантастический герой, Драматический актёр

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Фильмография Юя Утида

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