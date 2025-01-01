Меню
Аи Файруз
Аи Файруз Ai Fairouz
Аи Файруз

Дата рождения
6 июля 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Токио, Япония
Рост
159 см

Кайдзю № 8 9.9
Кайдзю № 8 (2024)
Человек-бензопила. Фильм: История Резе 9.1
Человек-бензопила. Фильм: История Резе (2025)
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» 8.2
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» (2025)

Стать сильнее! Новая сага
Стать сильнее! Новая сага
аниме , приключения 2025, Япония
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» 8.2
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» Kaiju No.8
боевик, анимация 2025, Япония
Смотреть трейлер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе 9.1
Человек-бензопила. Фильм: История Резе Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen
боевик, приключения, анимация 2025, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»
Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»
аниме , боевик, фэнтези 2024, Япония
Кайдзю № 8 9.9
Кайдзю № 8
аниме , ужасы, фантастика 2024, Япония
Ледяные кости
Ледяные кости
драма, аниме , спорт 2024, Япония
Загадочные исчезновения
Загадочные исчезновения
аниме , драма, фэнтези 2024, Россия
Токийское управление
Токийское управление
аниме , фантастика 2024, Таиланд/Япония
Консьерж Покемонов
Консьерж Покемонов
приключения 2023, Япония
Дьяволенок
Дьяволенок
приключения, аниме , фэнтези 2023, Япония
Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
комедия, приключения, аниме , фэнтези 2022, Япония
Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов
Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов
комедия, аниме , фэнтези, мелодрама 2022, Япония
Человек-бензопила
Человек-бензопила
аниме , боевик, приключения 2022, Япония
Кардинал теней
Кардинал теней
боевик, аниме , фэнтези 2022, Япония
Девочка-батарейка из мира-перевертыша
Девочка-батарейка из мира-перевертыша
боевик, приключения, аниме , фантастика 2021, Япония
Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?
Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?
аниме , спорт 2019, Япония
