О персоне
Фильмография
Аи Файруз
Ai Fairouz
Киноафиша
Персоны
Аи Файруз
Аи Файруз
Ai Fairouz
Дата рождения
6 июля 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Токио, Япония
Рост
159 см
Популярные фильмы
9.9
Кайдзю № 8
(2024)
9.1
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
(2025)
Билеты
8.2
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка»
(2025)
Фильмография Аи Файруз
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Спорт
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2019
Все
16
Фильмы
2
Сериалы
14
Актриса
16
Стать сильнее! Новая сага
аниме , приключения
2025, Япония
8.2
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка»
Kaiju No.8
боевик, анимация
2025, Япония
Смотреть трейлер
9.1
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»
аниме , боевик, фэнтези
2024, Япония
9.9
Кайдзю № 8
аниме , ужасы, фантастика
2024, Япония
Ледяные кости
драма, аниме , спорт
2024, Япония
Загадочные исчезновения
аниме , драма, фэнтези
2024, Россия
Токийское управление
аниме , фантастика
2024, Таиланд/Япония
Консьерж Покемонов
приключения
2023, Япония
Дьяволенок
приключения, аниме , фэнтези
2023, Япония
Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
комедия, приключения, аниме , фэнтези
2022, Япония
Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов
комедия, аниме , фэнтези, мелодрама
2022, Япония
Человек-бензопила
аниме , боевик, приключения
2022, Япония
Кардинал теней
боевик, аниме , фэнтези
2022, Япония
Девочка-батарейка из мира-перевертыша
боевик, приключения, аниме , фантастика
2021, Япония
Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?
аниме , спорт
2019, Япония
