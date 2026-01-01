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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лори Эванс Тейлор
Lori Evans Taylor
Киноафиша
Персоны
Лори Эванс Тейлор
Лори Эванс Тейлор
Lori Evans Taylor
Дата рождения
12 марта 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Популярные фильмы
7.8
Пункт назначения: Узы крови
(2025)
5.5
Призраки прошлого
(2022)
5.2
Заманчивое предложение
(2024)
Фильмография Лори Эванс Тейлор
Final Destination 7
Final Destination 7
ужасы, триллер
2028, США
7.8
Пункт назначения: Узы крови
Final Destination: Bloodlines
ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.2
Заманчивое предложение
Cellar Door
триллер
2024, США
Смотреть трейлер
5.5
Призраки прошлого
Bed Rest
ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Лори Эванс Тейлор
Смерть настигает тату-мастера в тизере «Пункта назначения: Кровные узы»
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Малярный скотч гребу коробками, хотя ремонт дома не делаю: 17 вариантов использования в квартире и на даче
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Огурцы с помидорами швыряю в кастрюлю — хрустящую закуску «Тяп-Ляп и готово» стряпаю за 15 минут: и со стола ее первой сметут
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
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Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
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