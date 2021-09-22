Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Брэк Бэссинджер
Брэк Бэссинджер
Brec Bassinger
О персоне
Фильмография
Новости
Брэк Бэссинджер
Brec Bassinger
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 мая 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Брэка Бэссинджера
Родилась 25 мая 1999 года. Сагино, Техас, США.
Развернуть
Фильмография Брэка Бэссинджера
Статус: Обновлен
комедия
2018, США / Канада
6.0
Ненастоящий вампир
комедия, семейный
2015, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Шон Эстин и Эли Лартер пополнили актерский состав криминального триллера «Человек в белом фургоне»
В основу сюжета ляжет реальная история серийного убийцы и насильника Билли Мэнсфилда.
Написать
22 сентября 2021 15:20
Вышел расширенный трейлер второго сезона «Старгерл»
В ролике показали дочь Зеленого Фонаря.
Написать
28 июля 2021 15:04
Фанаты DC оценят: первые отзывы критиков о сериале «Старгерл»
Ностальгия, шутки и отсылки к комиксам DC, качественный экшн – неплохой вариант для карантинного семейного просмотра.
Написать
4 мая 2020 13:02
Все новости
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все