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Зак Липовски
Зак Липовски
Zach Lipovsky
О персоне
Фильмография
Зак Липовски
Zach Lipovsky
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Дата рождения
7 февраля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Зака Липовски
Родился 7 февраля 1984 года. Ванкувер, Канада.
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Фильмография Зака Липовски
Ким Пять-с-плюсом
комедия, приключения
2019, США
5.0
Иные
фантастика, триллер, драма
2018, США / Канада
7.0
Восставшие мертвецы
ужасы
2015, США
5.0
Лепрекон: Начало
ужасы
2014, США
3.0
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