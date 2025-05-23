Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Пункт назначения: Узы крови. Trailer
Пункт назначения: Узы крови. Trailer
0
0
🧡
6
👏
1
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 25 марта 2025
Пункт назначения: Узы крови
– Измученная повторяющимся ночным кошмаром студентка Стефани возвращается домой, чтобы найти человека, который сможет прервать этот цикл и спасти её семью от смерти.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
дублированный трейлер
teaser
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Иван Безроднов
23 мая 2025, 18:10
Оценка
Спустя много лет фильм не разочаровал, рекомендую к просмотру, понравится множество отсылок к предыдущим частям, концепция смертей зашла немного с другого ракурса, не испортив франшизу
23 мая 2025, 18:10
5
2
Ответить
Rye Rihehxux
24 мая 2025, 17:21
Оценка
Хорошо сняли нареканий нет . 5из 5
24 мая 2025, 17:21
3
2
Ответить
Илья Волков
25 мая 2025, 09:34
Оценка
Когда выйдут в брянске ?
25 мая 2025, 09:34
0
2
Ответить
artem-strigin
25 мая 2025, 12:28
Оценка
Ну блин снова все померли могли бы хоть 1 в живых оставить😁
25 мая 2025, 12:28
1
7
Ответить
danil7jalapeno
25 мая 2025, 19:49
Оценка
Отличный фильм
25 мая 2025, 19:49
3
2
Ответить
User
26 мая 2025, 18:44
Неинтересно, предыдущие фильмы супер, а этот отстой
26 мая 2025, 18:44
2
9
Ответить
dmitrijonisenko4758
27 мая 2025, 07:53
Оценка
Фильм просто супер, превзошёл всё мои ожидания!Рекомендую к просмотру
27 мая 2025, 07:53
8
2
Ответить
28 мая 2025, 23:26
Монетка
28 мая 2025, 23:26
4
2
Ответить
Люда Дружинина
31 мая 2025, 10:53
Оценка
Фильм \"Пункт Назначения: Узы Крови\" нереально страшный и шокирующий, хорошо постарались с фильмом 5/5 рекомендую посмотреть эту последнюю часть этой франшизы \"Пункт Назначения\"!
31 мая 2025, 10:53
2
1
Ответить
y4.toropova
31 мая 2025, 11:01
Оценка
Не разочаравал.Фильм огонь. Спустя много лет. Есть отрывки из других частей
31 мая 2025, 11:01
2
1
Ответить
Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 11:18
в ответ на сообщение
Иван Безроднов от 23 мая 2025, 18:10
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
31 мая 2025, 11:18
1
1
Ответить
Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 11:18
в ответ на сообщение
Rye Rihehxux от 24 мая 2025, 17:21
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 мая 2025, 11:18
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 11:18
в ответ на сообщение
artem-strigin от 25 мая 2025, 12:28
😁😁
31 мая 2025, 11:18
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 11:19
в ответ на сообщение
danil7jalapeno от 25 мая 2025, 19:49
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
31 мая 2025, 11:19
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 11:20
в ответ на сообщение
dmitrijonisenko4758 от 27 мая 2025, 07:53
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
31 мая 2025, 11:20
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 11:20
в ответ на сообщение
y4.toropova от 31 мая 2025, 11:01
Для тру фанатов 😎
31 мая 2025, 11:20
0
0
Ответить
Ира Бас
31 мая 2025, 20:42
Оценка
Супер! Сходи.
31 мая 2025, 20:42
3
1
Ответить
Женя Портянко
2 июня 2025, 22:37
Весьма не дурно! Не шлак точно , но и не пункт назначения 2 тоже\
Понравилось , что связку со всеми частями сделали! Рекомендую к просмотру!
2 июня 2025, 22:37
2
1
Ответить
Кирилл Колобов
4 июня 2025, 21:43
Оценка
Первые две части намного интересней , не знаю почему у этой части такая высокая оценка , Зря потраченное время
4 июня 2025, 21:43
1
4
Ответить
Ира Балакина
4 июня 2025, 21:47
Оценка
Фильм абсолютно не разочаровал. Оправдал все ожидание которое могли быть. Как всегда все в лучшем виде, всех частей.
4 июня 2025, 21:47
2
2
Ответить
besyara333
5 июня 2025, 19:02
Оценка
Офигенно!!!!
5 июня 2025, 19:02
2
1
Ответить
Andrew ๖ۣۣۜDingo
11 июня 2025, 22:14
Оценка
Держит планку старых частей. И при этом привносит что-то новое. Мне нравится!
11 июня 2025, 22:14
1
1
Ответить
Andrew ๖ۣۣۜDingo
11 июня 2025, 22:16
в ответ на сообщение
artem-strigin от 25 мая 2025, 12:28
Оценка
Спойлеры, парень! Лично я смотрел, но не все смотрели, кто читает отзывы
11 июня 2025, 22:16
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 июня 2025, 22:57
в ответ на сообщение
Andrew ๖ۣۣۜDingo от 11 июня 2025, 22:16
😁😁😁
25 июня 2025, 22:57
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 июня 2025, 22:57
в ответ на сообщение
Ира Балакина от 4 июня 2025, 21:47
Очень интересно было прочитать ваш отзыв, спасибо большое 😌
25 июня 2025, 22:57
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 июня 2025, 22:58
в ответ на сообщение
Кирилл Колобов от 4 июня 2025, 21:43
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😞
25 июня 2025, 22:58
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 июня 2025, 22:58
в ответ на сообщение
besyara333 от 5 июня 2025, 19:02
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
25 июня 2025, 22:58
0
0
Ответить
Андрей
29 июня 2025, 16:32
Оценка
8 баллов из 10ти и то, за прошлые заслуги ))
не хватило изощренности в действиях Смерти, по сравнению с предыдущими частями (
в целом, смотреть было интересно, причём были большие ожидания по началу, по "небесному ресторану"...
и я думаю, надо было больше раскрыть персонажа патологоанатома!
пересматривать эту часть вряд ли буду, в ТОПе только первые три части
29 июня 2025, 16:32
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 17:27
в ответ на сообщение
Андрей от 29 июня 2025, 16:32
Очень интересно было прочитать ваш отзыв, спасибо большое 😌
30 июня 2025, 17:27
0
0
Ответить
zateinik911
8 июля 2025, 12:25
Оценка
Безумно понравилось продолжение старой доброй франшизы «Пункт назначения». Ни капли не разочаровал, что не могло не порадовать. К просмотру категорически рекомендую!
8 июля 2025, 12:25
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 июля 2025, 17:53
в ответ на сообщение
zateinik911 от 8 июля 2025, 12:25
Спасибо за эмоции! Здорово, что продолжение оправдало ожидания — приятно, когда культовая франшиза возвращается на достойном уровне.
31 июля 2025, 17:53
0
0
Ответить
marinaaistova763
18 августа 2025, 22:23
Оценка
Случайно забежали с мужем в кинотеатр и пошли на самый ближайший сеанс. Фильм понравился. Давно с таким удовольствием не смотрела.
18 августа 2025, 22:23
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 августа 2025, 23:51
в ответ на сообщение
marinaaistova763 от 18 августа 2025, 22:23
Лучший поход в кино - спонтанный поход в кино!
31 августа 2025, 23:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
7.8
Пункт назначения: Узы крови
ужасы, 2025, США
01:26
Алиса в стране чудес
трейлер 2
01:42
Мажор в Дубае
трейлер 2
02:34
Аватар: Пламя и пепел
дублированный трейлер
02:00
(Не)искусственный интеллект
трейлер
01:26
Глазами пса
дублированный трейлер
01:01
Паранормальное явление. Шум
дублированный трейлер
00:58
Жатва
дублированный трейлер
02:38
Мир в огне
дублированный трейлер
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
02:25
Авиатор
трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Понравилось , что связку со всеми частями сделали! Рекомендую к просмотру!
не хватило изощренности в действиях Смерти, по сравнению с предыдущими частями (
в целом, смотреть было интересно, причём были большие ожидания по началу, по "небесному ресторану"...
и я думаю, надо было больше раскрыть персонажа патологоанатома!
пересматривать эту часть вряд ли буду, в ТОПе только первые три части
Авторизация по e-mail