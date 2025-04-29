Menu
Synopsis

Plagued by a violent recurring nightmare, college student Stefanie heads home to track down the one person who might be able to break the cycle and save her family from the grisly demise that inevitably awaits them all.

Final Destination: Bloodline - trailer
Final Destination: Bloodline  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2025
Online premiere 16 June 2025
World premiere 29 April 2025
Release date
24 May 2025 Russia
15 May 2025 Argentina
15 May 2025 Australia
15 May 2025 Bosnia and Herzegovina
15 May 2025 Brazil
16 May 2025 Bulgaria
16 May 2025 Canada
15 May 2025 Chile 18
22 August 2025 China
15 May 2025 Colombia
15 May 2025 Croatia
15 May 2025 Czechia
15 May 2025 Denmark
15 May 2025 Dominican Republic
16 May 2025 Estonia
16 May 2025 Finland
14 May 2025 France
15 May 2025 Georgia R
15 May 2025 Germany
16 May 2025 Great Britain
15 May 2025 Greece
15 May 2025 Guatemala
15 May 2025 Hong Kong
15 May 2025 Hungary 18
15 May 2025 Iceland Unrated
16 May 2025 India
14 May 2025 Indonesia
16 May 2025 Ireland 16
15 May 2025 Israel
15 May 2025 Italy
15 May 2025 Kazakhstan 18+
15 May 2025 Kyrgyzstan 16+
16 May 2025 Latvia
16 May 2025 Lithuania
15 May 2025 Macao C
15 May 2025 Malaysia
15 May 2025 Mexico
15 May 2025 Moldova N 16
22 May 2025 Montenegro o.A.
9 May 2025 Morocco
16 May 2025 Myanmar
15 May 2025 Netherlands
16 May 2025 New Zealand R16
14 May 2025 Norway 15
16 May 2025 Pakistan
15 May 2025 Peru
14 May 2025 Philippines
16 May 2025 Poland
15 May 2025 Portugal
15 May 2025 Puerto Rico R
16 May 2025 Romania
15 May 2025 Saudi Arabia
15 May 2025 Serbia o.A.
15 May 2025 Singapore
15 May 2025 Slovakia 15
15 May 2025 Slovenia
16 May 2025 South Africa 16
14 May 2025 South Korea
16 May 2025 Spain
15 May 2025 Sri Lanka
14 May 2025 Sweden 15
14 May 2025 Switzerland
15 May 2025 Taiwan, Province of China
15 May 2025 Thailand
16 May 2025 Turkey
15 May 2025 UAE 18TC
16 May 2025 USA
15 May 2025 Ukraine 18+
15 May 2025 Uzbekistan 18+
15 May 2025 Venezuela
16 May 2025 Virgin Islands (U.S.) R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $313,030,814
Production New Line Cinema, Domain Entertainment (II), Practical Pictures
Also known as
Final Destination Bloodlines, Final Destination: Bloodlines, Destination finale: Bloodlines, Destino final: Lazos de sangre, Final Destination 6: Bloodlines, Destino Final Lazos de sangre, Пункт назначения: Узы крови, Destinație finală 6: Legături de sânge, Destinație finală 6: Legături de sînge, Destinație finală 6: Succesorii, Final Destination 6, Final Destinations Bloodlines, Galutinis tikslas. Kraujo linija, Lõpp-punkt 5. Vereliinid, Lưỡi Hái Tử Thần: Huyết Thống, Nezvratný osud: Pokrevní linie, O Último Destino: Descendência, Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, Premonição 6: Laços de Sangue, Put bez povratka: Nasljeđa, Son Durak: Kan Bağı, Végső állomás: Vérvonalak, Ya'ad Sofi: Kesher Dam, Βλέπω το θάνατο σου 6: Δεσμοί αίματος, Последња екскурзија: Наслеђа, Пункт призначення: Родове прокляття, फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स, ファイナル・デッドブラッド, 死神來了：血脈, 死神来了6, 死神来了6：血脉诅咒, 絕命終結站 血脈
Director
Zach Lipovsky
Adam B. Stein
Cast
Tony Todd
Brec Bassinger
Richard Harmon
Rya Kihlstedt
Film in Collections
Final Destination Movies in Order Final Destination Movies in Order

Film rating

7.8
Rate 87 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  517 In the Horror genre  20 In films of USA  328
Film Reviews
dmitrijonisenko4758 27 May 2025, 07:53
Фильм просто супер, превзошёл всё мои ожидания!Рекомендую к просмотру
Иван Безроднов 23 May 2025, 18:10
Спустя много лет фильм не разочаровал, рекомендую к просмотру, понравится множество отсылок к предыдущим частям, концепция смертей зашла немного с другого ракурса, не испортив франшизу
Final Destination: Bloodline - trailer
Final Destination: Bloodline Trailer
Final Destination: Bloodline - teaser
Final Destination: Bloodline Teaser
