Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Макс Ллойд-Джонс
Макс Ллойд-Джонс Max Lloyd-Jones
Киноафиша Персоны Макс Ллойд-Джонс

Макс Ллойд-Джонс

Max Lloyd-Jones

Дата рождения
26 февраля 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Лондон, Великобритания
Рост
170 см

Популярные фильмы

Пункт назначения: Узы крови 7.9
Пункт назначения: Узы крови (2025)
Любопытный провизор: Роковые клятвы 7.4
Любопытный провизор: Роковые клятвы (2023)
Свидание с монстром 6.8
Свидание с монстром (2023)

Фильмография Макс Ллойд-Джонс

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
Пункт назначения: Узы крови 7.9
Пункт назначения: Узы крови Final Destination: Bloodlines
ужасы 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Любопытный провизор: Роковые клятвы 7.4
Любопытный провизор: Роковые клятвы Curious Caterer: Fatal Vows
детектив 2023, Канада
Свидание с монстром 6.8
Свидание с монстром Woman of the Hour
криминал, драма, детектив 2023, США
Смотреть трейлер
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше