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Фильмография
Макс Ллойд-Джонс
Max Lloyd-Jones
Киноафиша
Персоны
Макс Ллойд-Джонс
Макс Ллойд-Джонс
Max Lloyd-Jones
Дата рождения
26 февраля 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Лондон, Великобритания
Рост
170 см
Популярные фильмы
7.9
Пункт назначения: Узы крови
(2025)
Билеты
7.4
Любопытный провизор: Роковые клятвы
(2023)
6.8
Свидание с монстром
(2023)
Фильмография Макс Ллойд-Джонс
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Ужасы
Год
Все
2025
2023
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.9
Пункт назначения: Узы крови
Final Destination: Bloodlines
ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.4
Любопытный провизор: Роковые клятвы
Curious Caterer: Fatal Vows
детектив
2023, Канада
6.8
Свидание с монстром
Woman of the Hour
криминал, драма, детектив
2023, США
Смотреть трейлер
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