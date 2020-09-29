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Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
Efim Shifrin
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Ефим Шифрин
Efim Shifrin
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Дата рождения
25 марта 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Ефим Шифрин
Родился 25 марта 1956 года. Нексикан, Магаданская область, СССР (Россия).
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Фильмография Ефим Шифрин
Стендап под прикрытием
комедия
2021, Россия
5.0
Глянец
комедия, драма
2007, Россия
6.0
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Кирилл Нагиев против Валентины Мазуниной в трейлере комедии «СтендОпер»
Она шутить не будет.
Написать
29 сентября 2020 11:53
Съемки комедии «СтендОпер» с Владимиром Епифанцевым и Ефимом Шифриным подошли к концу
На экраны фильм выйдет этой зимой.
Написать
10 сентября 2020 11:33
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Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Новый быт произвел впечатление на актера.
Написать
22 июля 2022 17:50
Ради семьи: 66-летний Шифрин сообщил об отъезде из страны
Поклонники внимательно следят за жизнью артиста.
Написать
21 июля 2022 09:15
«Семейное сходство налицо»: Ефим Шифрин показал редкое фото младшего внука
В отпуске юморист надеется впервые увидеть малыша.
Написать
13 июля 2022 18:35
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