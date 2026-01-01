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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Максим Блинов
Maksim Blinov
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Персоны
Максим Блинов
Максим Блинов
Maksim Blinov
Дата рождения
24 ноября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Театр на Садовой (Приют комедианта)
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Биография Максима Блинова
Родился 24 ноября 1988 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Популярные фильмы
7.2
Актер
(2022)
6.7
Взрослая дочь, Или тест на...
(2009)
6.7
Литвяк
(2026)
Фильмография Максима Блинова
Возвращенец
детектив
2026, Россия
6.7
Литвяк
Litvyak
боевик, драма, исторический, военный
2026, Россия
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Рецензия
6.4
Павел. Первый и последний
исторический, биография
2025, Россия
Счастье на рыбьем меху
мелодрама
2025, Россия
Лаборантка
мелодрама, мини-сериал
2022, Россия
7.2
Актер
2022, Россия
6
Земное притяжение
детектив, мини-сериал
2021, Россия
И снова будет день
драма, мелодрама
2020, Россия
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Другие проекты Максима Блинова
16+
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